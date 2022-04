ÚLTIMO DIA DI KOMPROMISONAN NA DUBAI



Willemstad – E delegashon di Gobièrnu di Kòrsou a sigui ku e último dia di kompromiso bou di guia di Promé Minister Gilmar Pisas huntu ku Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje dia 30 di mart 2022.



A kuminsá e dia ku un bishita na ofisina di RAK (Ras Al Khaimah Economic Zone – RAKEZ).

E delegashon di Kòrsou, bou di guia di Promé Minister sr. Pisas i Minister di Desaroyo Ekonómiko sr. Cijntje a risibí hopi informashon riba e Haf di RAK, e ofisina di Turísmo di RAK i RAK Economic Zone.

RAK ta un di e 7 Emiratenan na Dubai.

Despues Promé Minister sr. Pisas a bai bishitá e “ruler” di RAK kende ta su Ekselensia Sheik Saud bin Saqr al Qasimi.

(https://www.rakinfo.ae/government.php)

Su Ekselensia a hasi Promé Minister sr. Pisas diferente pregunta riba entre otro lei i regulashonan, refineria, situashon ekonómiko na Kòrsou, kua ta e moneda ku nos ta usa, i tambe preisnan di konsumo i kombustibel ku tin na Kòrsou.

E la duna Promé Minister sr. Pisas tambe hopi idea i konseho riba diferente área di interes komun. Tambe e la kompartí hopi informashon di nan kultura i kiko a yuda nan pa Dubai tin un desaroyo asina positivo.

Na final Promé Minister sr. Pisas a opsekiá un regalu di apresio na su Ekselensia Sheik Saud bin Saqr al Qasimi.

E kombersashon tabata unu hopi ameno.

Por último Promé Minister a bishitá e klousura di World Government Summit 2022 (WGS 2022).

Promé ku e seremonia a kuminsá Promé Minister a haña e oportunidat pa sera konosí i kombersá un ratu ku sra. Kristalina Georgieva (Managing Director of the International Monetary Fund: IMF). Sra. Kristalina Georgieva a ekstendé un invitashon na Promé Minister sr. Pisas pa bishitá nan sede.

Tabatin algun seshon masha importante ku tambe a tuma lugá, kualnan tabata títulá: “Shaping a Green Future”, “Is our World Today – our World of Tomorrow?”, i “In the Emirates, the impossibe is always possible”.

E último tema aki a keda presentá pa Lt. General Su Ekselensia Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, kende ta “Deputy Prime Minister and Minister of Interioir “di Dubai.

E klousura di World Government Summit 2022 tabata hopi impreshonante.

https://fb.watch/c5vHT3R5to/

Na final di e WGS 2022 promé Minister a haña un sita pa hiba un kombersashon ku Lt. General Su Ekselensia Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, kende ta “Deputy Prime Minister and Minister of Interior “di Dubai.

Su Ekselensia a kompartí hopi informashon tokante e historia i kultura di su pais i alabes kompartí konsehonan hopi importante ku Promé Minister sr. Pisas pa duna un indikashon kla kiko nan a hasi pa ku awe nan pais ta éksitoso.

E la pidi pa Kòrsou sigui tene kontakto ku su hendenan pa asina nos por ban traha huntu riba kualkier punto ku nos por duna otro sosten riba dje. E la indiká ku nos por konta ku nan.

Promé Minister a gradisí su Ekselensia pa e espasio ku e la risibí pa por a kombersá kuné i naturalmente hasi e invitashon pa su Ekselensia i su tim tambe hasi un bishita na Kòrsou.

E kombersashon tabata unu hopi habrí, interesante i ameno.

Despues di e bishita na Dubai, Promé Minister a hasi un bishita serka e Embahador di VAE na Hulanda, H.E. Mr. Jamal Jama Ahmef Abdulla Al Musharakh.

Promé Minister sr. Pisas a duna e Embahador un relato amplio pa ku e mishon ku Kòrsou su delegashon a kumpli kuné na Dubai. E la ofresé Promé Minister sr. Pisas tur sosten nesesario pa e por logra tur e palabrashonnan ku a keda hasí na Dubai.

I asina a finalisá e mishon ku e delegashon di Kòrsou tabatin pa ku e bishita na Dubai.

