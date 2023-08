DVG y FPNA ta Informa

Den cuadro di e proyecto “ Turning the Tide” GKMB lo no fumiga Mangroven mas pa sangura

ARUBA- 08.08.2023. Tawata dia 3 di maart 2023 cu Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a informa riba e lansamento di nan proyecto piloto “Turning the Tide” dirigi riba rehabilitacion di Aruba su reef di coral y mangroven of tambe conoci como mangelnan. Meta di e proyecto ta pa yuda debolbe e degeneracion ambiental y perdida di biodiversidad pa un ambiente maritimo mas saludabel y resiliente pa Aruba.

Pa cu e proyecto aki Departamento di Salud Publico a wordo aserca cu e peticion pa no fumiga mas den mangroven. Esaki debi na e hecho cu e pesticida cu GKMB ta usa pa fumiga sangura den e diferente mangroven rond Aruba no solamente ta mata e sangura Aedes taeniorhynchus (sangura preto di mangel) pero tambe ta mata otro especie y insectonan cu ta biba den e mangroven y ta causa daño na e mangroven mes tambe.

Pa GKMB ta conoci cu den e lunanan di september pa december e areanan entre otro di Mangel Halto, Santo Largo, Savaneta y Noord sa tin molester di e sangura Aedes taeniorhynchus (sangura preto di mangel). E sangura no ta representa un peliger pa salud di e bario pero debi na e molester cu nan por ocaciona, GKMB tawata fumiga pa yuda alivia e molester pa e bario. Pero debi na e proyecto aki ta importante pa informa comunidad y particularmente e areanan cu normalmente tin molester di e sangura di mangel cu GKMB lo no por bay fuminga mas. Pa segura cu habitantenan no tin mucho molester, GKMB den colaboracion cu Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) lo bay traha pa resolve e molester di sangura aki door di coba canal den e mangroven pa e awa di lama por circula y no keda para. Ta importante pa compronde cu ora awa di lama ta circula den e mangelnan e ecosystema di mangelnan ta saludabel y asina aki no tin molester di sangura. Dus e trabou primordial di FPNA ta pa segura cu e mangelnan den areanan protehi bou maneho di FPNA ta saludabel pa asina no tin molester. Di e forma aki lo trata na adresa e molester di sangura di mangel pa e barionan, hacienda uso di metodo mas natural y saludabel pa medio ambiente.

Di parti DVG y FPNA nos ta pidi disculpa si den cuadro di e proyecto aki di restauracion di nos ambiente maritimo e areanan serca di mangroven por sinti molester di sangura.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw

