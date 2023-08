Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland

De douane heeft op 13 juli 2023 de grootste drugsvangst ooit in de Rotterdamse haven gedaan. De drugs vertegenwoordigen met 600 miljoen euro een enorme straatwaarde. De container met ruim 8000 kilo was afkomstig uit Ecuador en kwam via Panama naar Rotterdam.

Beeld: Openbaar Ministerie

De verdovende middelen zaten verstopt in een container met bananen. Tijdens een controle met drugshonden en een containerscan troffen douaniers de pakketten cocaïne aan in de pallets. In totaal zijn er 8064 kilopakketten cocaïne uit 12 pallets bananen gehaald. De vangst werd eerder stilgehouden vanwege onderzoek.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen de FIOD, de Douane, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak in onderzoek. De drugs zijn

