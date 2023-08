OM eist zes jaar tegen handelaar in cocaïne en vuurwapens

’’Cocaïne zorgt voor fundamentele problemen in de samenleving, het is maatschappelijk vergif’’, aldus de officier van justitie. De 54-jarige verdachte uit Nieuw-Vennep die vandaag op zitting stond verdiende volgens het OM veel geld met dat vergif. Het leek zijn ‘way of life’. De officier eiste tegen hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar.

Onderzoek Mau

Nadat de server van cryptoberichtenservice SKY-ECC wereldwijd was neergehaald, hebben de opsporingsdiensten het ontsleuteld berichtenverkeer gebruikt als startinformatie voor verschillende strafrechtelijke onderzoeken. Zo heeft het crypto-analyseteam van de politie Noord-Holland opsporingsonderzoek Mau gestart. Dat leidde begin dit jaar tot de aanhouding van een destijds 53-jarige man uit Nieuw-Vennep.

Onderschepte chats

Op basis van onderzoeksinformatie bleek deze verdachte de gebruiker van twee SKY-accounts waarop hij met grote regelmaat gesprekken voerde over soorten verdovende middelen, hoeveelheden, prijzen, transportlijnen en locaties. Ook wisselde hij foto’s van blokken cocaïne uit. Uit de chats bleek verder dat verdachte gedurende langere tijd vuurwapens te koop aanbood. De officier van justitie ter zitting: ‘’Hij noemde verschillende merken, types en prijzen, en ging in een aantal gevallen ook daadwerkelijk tot levering over. Wanneer een wapen niet voldeed, zorgde hij dat het omgeruild werd.’’ Het OM beschouwt de chats, die aan verdachte zijn toegeschreven, als zeer concreet maar ook als zeer belastend.

‘Way of life’

Drugs- en wapenhandel vormen een meedogenloos circuit, dat bol staat van list, bedrog en absurde gewelddadigheid. Geld en macht gaan in dat circuit boven alles. Dat blijkt ook uit de onderzoeksgegevens van deze zaak: de drugs- en wapenhandel passen in de ‘way of life’ van de verdachte. De officier van justitie: ‘’De chats van verdachte wekken niet de indruk dat hij wakker lag van de vraag wat er allemaal met de door hem aangeboden of verhandelde drugs en wapens uitgespookt zou gaan worden.’’ Integendeel, verdachte heeft riant kunnen leven van zijn criminele verdiensten: bij zijn aanhouding begin dit jaar is ook zijn woning doorzocht. Daar is een totaalbedrag van ruim 11.000 euro in contanten aangetroffen. Tevens bleek dat verdachte nagenoeg 85.000 euro had uitgegeven aan een auto en motor, twee Rolexhorloges en levensonderhoud. ‘’Van dit bedrag is geen legale herkomst bekend en de verdachte heeft hierover niet willen verklaren’’, aldus de officier.

Strafeis

Het OM vindt bewezen dat verdachte handelde in vuurwapens en vindt eveneens bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan voorbereidingshandelingen voor de invoer van 100 kilo cocaïne en de overdracht van 2 kilo cocaïne. De officier van justitie: ‘’Gelet op het georganiseerde karakter van deze feiten, de context waarbinnen deze feiten zijn gepleegd, de rol die verdachte daarbij heeft gespeeld, zijn criminele verleden, en zijn zwijgende proceshouding, eist het OM een gevangenisstraf van zes jaar.’’

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak

