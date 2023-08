Jaren cel geëist voor verkrachting van minderjarig slachtoffer van uitbuiting

Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen een 49-jarige man uit Amsterdam. De man zou een 16-jarig meisje hebben verkracht, terwijl het slachtoffer door anderen werd uitgebuit als prostituee. De verdachte bestelde het meisje op 18 juli 2022 via internet. Toen ze aankwam bij zijn woning in Amsterdam controleerde hij, volgens het OM, niet hoe oud ze was, negeerde haar protest, drogeerde en verkrachtte haar.

De 49-jarige Amsterdammer stond woensdag 9 augustus op zitting en is de eerste verdachte in dit opsporingsonderzoek die een straf tegen zich hoort eisen. De twee hoofdverdachten die volgens het OM schuldig zijn aan het seksueel uitbuiten van het 16-jarige slachtoffer zullen op 31 oktober voor de rechter verschijnen. Daarnaast zullen nog meerdere andere klanten worden vervolgd.

Verklaring slachtoffer

Het belangrijkste bewijs in het dossier tegen de 49-jarige verdachte is de verklaring van het slachtoffer. Het OM vindt deze verklaring betrouwbaar omdat deze op verschillende manieren wordt ondersteund. Zo zit er in het dossier een chatgesprek tussen de hoofdverdachten, dat direct na de verkrachting heeft plaatsgevonden. Hierin worden belangrijke aspecten uit haar verklaring bevestigd.

Ook klopt de omschrijving van het slachtoffer van de woning en zijn er bij de doorzoeking van de woning ook daadwerkelijk de door haar beschreven ‘poppers’ aangetroffen. Daar moest het slachtoffer, volgens haar verklaring, aan ruiken. Deze poppers zorgden ervoor dat zij versuft raakte.

Tegen haar zin

De verdachte ontkent niet dat hij het meisje bestelde om seks met haar te hebben. Volgens hem was er echter geen sprake van dwang of verkrachting, al wekte ze wel de indruk dat ze er weinig zin in had. Een ongeloofwaardig verhaal, volgens het OM. Het slachtoffer gaf meerdere keren met woorden en daden aan geen seks te willen. Toch heeft de verdachte zijn eigen wil doorgezet.

Daarnaast kon ze zich niet legitimeren om aan te tonen dat ze, zoals ze zelf zei, 21 jaar was en stond ze op meerdere momenten in contact met haar uitbuiters, die buiten op haar wachtten en van wie er één kort later nog geld kwam halen bij deze klant. In de visie van het OM moet voor de verdachte duidelijk zijn geweest dat het slachtoffer werd uitgebuit.

Verkrachting In plaats van dat de veel oudere verdachte het minderjarige slachtoffer hulp bood, maakte hij misbruik van de situatie. De verdachte zou het meisje hebben laten ruiken aan poppers, haar hebben vastgehouden, haar naar beneden hebben gedrukt en haar zonder condoom hebben verkracht. “Ze is gebruikt als een gebruiksvoorwerp en kennelijk was verdachte alleen maar bezig met zijn eigen seksuele lusten”, vertelt de officier van justitie. “Het is kwalijk dat hij een houding heeft gehad, dat hij met een prostituee kon doen wat hij wilde omdat hij de klant was.”

Klanten houden uitbuiting in stand

Volgens het OM moet er tijdens het opsporingsonderzoek niet alleen worden gekeken naar de rol van de uitbuiters, maar ook naar de klanten. “Zonder vraag immers geen aanbod en geen seksuele uitbuiting”, legt de officier van justitie uit. “Zolang er klanten bestaan die op zoek zijn of het oké vinden om met een minderjarige betaalde seks te hebben, zonder te kijken wie ze voor zich hebben en vooral aan zichzelf denken, zal de uitbuiting in stand blijven.”

Celstraf

Op basis van het dossier vindt OM dat meerdere strafbare feiten bewezen kunnen worden: verkrachting, ontucht met een 16-jarige tegen betaling en ontucht met iemand in een uitbuitingssituatie. Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden het feit dat de verdachte geen strafblad had. Strafverzwarend is bijvoorbeeld de houding van de verdachte, die geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol in deze traumatische gebeurtenissen in het leven van een 16-jarig meisje. Alles afwegend eist het Openbaar Ministerie drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

