Flexflitser staat nu ook in Drenthe

Scholieren in Zuidlaren kunnen hun schooljaar veilig beginnen. Op de drukke fietsroute op de Hogeweg staat sinds vrijdag 11 augustus een flexflitser. Ook op de Industrieweg Hoogeveen, een weg met veel inritten van bedrijven, komt een flexflitser. Het zijn de eerste twee plekken in Drenthe waar verplaatsbare flitspalen komen te staan.

De flitsers rouleren elk op drie locaties. Deze locaties zijn aangedragen door de wegbeheerders. Parket CVOM heeft zes locaties geselecteerd waar vaak te hard wordt gereden, een hoge verkeersintensiteit is en de risico’s van te hard rijden groot zijn. De Hogeweg in Zuidlaren kent veel inritten en is een schoolfietsroute, scholieren vormen een groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Op de Industrieweg in Hoogeveen wordt vaak te hard gereden en vonden de afgelopen jaren meermaals ongevallen plaats.

De twee flexflitsers komen later op locaties in Assen, Vries, Eelde en Nieuw Amsterdam te staan. Een flexflitser staat ongeveer twee maanden op één locatie en wordt dan verplaatst naar de volgende locatie.

24/7 flexibel handhaven

Te hard rijden is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Het risico op een verkeersongeval moet omlaag en daarvoor moet het aantal bestuurders dat zich aan de snelheidslimiet houdt omhoog. Handhaving is één van de middelen om dit doel in Drenthe te bereiken. Sinds eind 2022 zet het OM flexflitsers in, waarmee 24/7 gehandhaafd kan worden op de maximumsnelheid. De flexflitser werkt op een accu met zonnepanelen, er is dus geen stroomvoorziening nodig.

