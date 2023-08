KHN afdeling Curaçao over het red carpet project hindervergunning (pèrmit di molèster)

Op maandag 14 augustus heeft de voorzitter en enkele bestuursleden van KHN Curacao periodiek overleg gehad met afgevaardigden van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Tijdens dit overleg is de hindervergunning (pèrmit di molèster) voor horecaondernemers besproken. KHN-afdeling Curacao gaat in samenwerking met GMN informatiedagen in september en oktober organiseren om te faciliteren bij het verkrijgen van de hindervergunning. GMN beoogt om de horecaondernemers op korte termijn, binnen 2 á 3 maanden, een vergunning te verlenen. Voor meer informatie over de hindervergunning kunt u een email versturen naar permitdimolester@gmail.com ter attentie van mevrouw. A. Joubert van de GMN.

Verder heeft de voorzitter, de heer Circkens ook het onderwerp van ongediertebestrijding (pest control) besproken met de sectordirecteuren de heer Tromp en Murray. Horecaondernemers dienen bij periodieke controle een getekend contract met een erkend pest control bedrijf te overhandigen. De heer Tromp geeft aan dat zij in de horeca naar een langdurig en duurzaam schoonmaak- en ongediertebestrijdingsprogramma toe willen werken.

In het vorige periodieke overleg met GMN is gesproken over een nieuw inspectiesysteem en implementatie van HACCP. De heer Tromp gaf aan dat GMN intern onderzoek doet om de hygiënecodes te gaan implementeren in de horeca. Eenmaal als de hygiënecodes geïmplementeerd zijn is het makkelijker om de overstap te maken naar HACCP. Als laatste is ook de huidige GGD-keuring besproken. Eind 2023 hoopt GMN over te gaan naar een digitale test.

Over KHN

KHN zet zich in voor een professionele en vooral toekomstbestendige horeca.

Op de foto van rechterkant van de tafel van links naar Ulrich de Windt (regiomanager KHN Curaçao), John Henry Every (secretaris KHN Curaçao), Tarzeno Circkens (voorzitter KHN Curaçao) en aan de rechterkant van de tafel van links naar rechts Yair Stokkermans (GMN), Angelique Joubert (GMN), Gabriel Murray (GMN), Wilfred Laborus (GMN) en Lanionel Tromp (GMN).

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket