Notisia di polis di djárason 16 di ougùstùs te ku djabièrnè 18 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van woensdag 16 augustus tot en met vrijdag 18 augustus 2023

Notisia di polis di djárason 16 di ougùstùs te ku djabièrnè 18 di ougùstùs 2023

Detenshon pa menasa ku morto

Riba djaweps 17 di ougùstùs, alrededor di 7 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante dos hòmber ku tabata buska problema ku otro na Bario Mamparia Kutu. Na yegada di e patruya a topa ku un hòmber ku un chapi den man ku tabata den diskushon ku un otro hòmber. A konfiská e chapi. Algun ratu despues, a detené e hòmber di inisial B.N.R.R. di 33 aña di edat na Kaya Macario (Cai) Sint Jago pa menasa ku morto. A konfiská e vehíkulo di e sospechoso pa mas investigashon.

Ladronisia for di outo

Riba djaweps 17 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná den Playa. Den oranan di anochi riba djárason 16 di ougùstùs, deskonosínan a bai ku un pòtmòni ku kontenido, koló máron klá di e marka Secrid. E outo no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa ladronisia

En konekshon ku un investigashon relashoná ku un kaso di ladronisia di un tas ku a tuma lugá na un akomodashon turísitiko situá na Bulevar Julio A. Abraham, a detené dos sospechoso pa ladronisia. Riba djárason 9 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial B.D.C. di 20 aña di edat i riba djárason 16 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial J.R.A.B. di 21 aña di edat. Investigashon den e kaso ta andando.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Riba djárason 16 di ougùstùs, alrededor di 10 or di anochi a para un vehíkulo riba Kaya Nikiboko Súit. E vehíkulo no tabatin lus di patras i tampoko lus di brek. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr no por a mustra dokumentonan di seguro bálido. Pa esaki el a haña un prosèsferbal.

Alrededor di 8.30 or di anochi a para shofùr di un skuter riba Kaya Nikiboko Nort pa motibu ku e tabata kore riba karetera públiko sin un plachi di number. Despues di un kòntròl a resultá ku e skuter no tabata segurá tampoko. A bai ku e skuter warda di polis te na momentu ku e doño por mustra un seguro bálido i un plachi di number.

Alrededor di 6.30 or di atardi a para shofùr di un quad riba Kaya C.E.B Hellmund despues ku un patruya a señalá e shofùr sin un hèlm bistí. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e lus di brek tampoko no tabata na òrdu. El a haña un prosèsferbal pa ámbos infrakshon.

Den oranan di mèrdia riba djárason 16 di ougùstùs a para shofùr di un skuter na Kaya Gobernador N. Debrot komo ku e tabata manehá sin un hèlm bistí. A dun’é un prosèsferbal pa esaki.

Riba djárason 16 di ougùstùs, alrededor di 11.30 or di mainta un patruya ku tabata kore riba Kaya Avelino J. Cecilia, a sinti un holó paresido na mariwana. E holó tabata prosedente for di un outo stashoná kantu di kaminda. Na momentu ku e agentenan a aserká e shofùr, el a deklará ku el a kaba huma mariwana. E agentenan a pasa over mesora pa un kòntròl den kuadro Lei di Opio BES. Durante e kòntròl den e vehíkulo a haña i konfiská un kantidat chikí di mariwana, un mashin pa pisa i un artíkulo pa prosesá droga (grinder). E shofùr no por a mustra un reibeweis bálido tampoko i haña un prosèsferbal pa manehá sin un reibeweis bálido i pa violashon di Lei di Opio BES.

Persona ilegal

Den oranan trempan di anochi riba djárason 16 di ougùstùs, un patruya a para un pikòp na Kaya Avelino J. Cecilia pa un kòntròl. Esaki despues ku a señalá e vehíkulo ku lus di brek dañá. Pa esaki e shofùr a haña un prosèsferbal. Durante e kòntròl, e pasahero no por a mustra un prueba di identifikashon bálido. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku e tabata permanesé di forma ilegal riba nos isla. A hiba e sospechoso warda di polis i e pas’é over pa e Departamentu di Supervishon di Estranhero (Vreemdelingen Toezicht) di KPCN. Entretantu e sospechoso a bandoná e isla.

Ladronisia di skuter

Den oranan di atardi riba djárason 16 di ougùstùs, a drenta keho di ladronisia di un skuter koló blanku di marka Peugeot, modèl V-Clic, numerá MF-3666. E skuter tabata stashoná na un sitio di stashoná outo na Kaya Boneiru i entre 3 or di mardugá i 2:30 or di atardi riba djasabra 5 di ougùstùs, deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Riba djárason 16 di ougùstùs, alrededor di 12.30 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di un aksidente ku skuter ku a tuma lugá na altura di e rotònde riba Kaya Internashonal. Na yegada di e patruya, e shofùr a deklará ku el a kore drenta e rotònde i pa un motibu òf otro el a pèrdè kòntròl i seguidamente a bai kai ku e skuter den un roi kantu di kaminda. Pa e motibu aki, el a resultá heridá i personal di ambulans a trat’é na e sitio mes. E no mester a bai hòspital.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 715 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

