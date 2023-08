Minister Javier Silvania Gerichte invordering van structurele (zakelijke) wanbetalers

De OB, LB en WB zijn gezamenlijk goed voor zo’n 90% van de jaarlijkse belastingopbrengsten. De inzet van de beschikbare invorderingscapaciteit dient dit te weerspiegelen. Ook om een ‘level playing field’ te creëren voor ondernemers is het van belang dat de lopende verplichtingen van alle zakelijke belastingplichtigen stipt worden bijgehouden.

Status ultimo juni

Om de monitoring van de ‘lopende verplichtingen’ van de zakelijke klanten effectief te kunnen monitoren zijn rapportages noodzakelijk die de non-compliance onder de aandacht brengen van de verantwoordelijke invorderaar. Deze rapportages worden in de maand augustus ontwikkeld. De afronding van doelstelling 2.8 was noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. Op 25 mei is de technische infrastructuur opgeleverd om de benodigde dashboards en rapportages te ontwikkelen. Extra capaciteit is met ingang van 20 juli ingehuurd om de uitrol van dashboards binnen de belastingdienst te kunnen versnellen.

Gerichte invordering ‘SBAB-aanslagen’

Door SBAB worden jaarlijks honderden boekenonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan door de inspecteur naheffings-/navorderingsaanslagen worden opgelegd. De daadwerkelijke invordering van deze ‘SBAB-aanslagen’ is essentieel om fiscaal non-compliant gedrag te veranderen.

Status ultimo juni

Openstaande SBAB-aanslagen worden opgenomen in het ‘dashboard’ van de invorderaars zodat deze prioriteit krijgen bij de invordering. Omdat het digitale dashboard nog even op zich laat wachten zijn aan de invorderaars overzichten uitgedeeld met daarop de SBAB-aanslagen binnen hun klantenbestand teneinde de benodigde invorderingsacties te ondernemen.

