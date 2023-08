Pisina flotante na Parke Tului temporalmente no ta aksesibel

Kralendijk – Pa motibu di e kondishon malu di tempu i ráfaga di bientu duru di e mainta akí, lo sera e waf flotante na altura di Parke Tului temporalmente. Esaki ta un konsiderashon ku Indebon a hasi huntu ku Stinapa, a base di e protokòl di siguridat na momentu di kondishon (di wer) ku ta kambia. Pa e motibu akí no ta posibel i no ta pèrmití tampoko pa subi riba e waf, tanten ku e ta será. ‘Ta trata di un medida temporal, ku posibelmente ta kousa sierto inkumbiniensia serka nos habitantenan, pero siguridat ta bini na promé lugá i pa e motibu akí nos ta spera riba komprenshon i pasenshi’, segun Mitchell de Palm di Indebon. Na e momentunan akí Stinapa ta reforsando e partinan di e pisina flotante, di manera ku por garantisá tur siguridat. Tantu Indebon komo Stinapa ta keda vigilá e situashon i nan ta prepará pa eventualmente tuma otro medidanan.

Drijvend zwembad bij Parke Tului tijdelijk niet toegankelijk

Kralendijk – Wegens de slechte weersomstandigheden en harde windstoten van deze ochtend, zal de ‘floating pier’ ter hoogte van Parke Tului tijdelijk afgesloten worden. Dat is een afweging die Indebon samen met Stinapa heeft gedaan, op basis van het veiligheidsprotocol bij veranderende (weers)omstandigheden. Het is daarom niet mogelijk noch toegestaan de pier te betreden, zolang deze is afgesloten. “Dit is een tijdelijke maatregel, die mogelijk ongemakken veroorzaakt bij de bevolking, maar de veiligheid staat voorop en wij hopen dan ook op begrip en geduld”, aldus Mitchell de Palm van Indebon. Stinapa is momenteel bezig met het verstevigen van de onderdelen van het drijvend zwembad, zodat alle veiligheid gegarandeerd kan worden. Zowel Indebon als Stinapa houden de situatie in de gaten en zijn voorbereid op het nemen eventuele andere maatregelen.

