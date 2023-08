Minister Javier Silvania Managementrapportage januari – juni 2023 Gerichte invordering ‘SBAB-aanslagen’

Door SBAB worden jaarlijks honderden boekenonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan door de inspecteur naheffings-/navorderingsaanslagen worden opgelegd. De daadwerkelijke invordering van deze ‘SBAB-aanslagen’ is essentieel om fiscaal non-compliant gedrag te veranderen.

Status ultimo juni

Openstaande SBAB-aanslagen worden opgenomen in het ‘dashboard’ van de invorderaars zodat deze prioriteit krijgen bij de invordering. Omdat het digitale dashboard nog even op zich laat wachten zijn aan de invorderaars overzichten uitgedeeld met daarop de SBAB-aanslagen binnen hun klantenbestand teneinde de benodigde invorderingsacties te ondernemen.

Implementatie van een data-warehouse en ontsluiting van relevante informatie

De Belastingdienst beschikt over zeer veel informatie echter is het voor de medewerkers niet altijd eenvoudig om toegang te krijgen tot de relevante informatie om hun werkzaamheden uit te voeren. Middels de inrichting van een data-warehouse met alle data van de Belastingdienst kan op efficiënte wijze de relevante informatie worden ontsloten aan de medewerkers en het management.

Status ultimo juni

Op 25 mei is de query-server opgeleverd waarop dagelijks alle data van de Belastingdienst wordt gerepliceerd. Afhankelijk van de informatiebehoefte per medewerker/functie worden rapportages en dashboards ontwikkeld. Het eerste concept-dashboard ten behoeve van de deurwaarderij is op 31 juli met de leidinggevenden besproken en zal medio augustus worden opgeleverd. Voor jaareinde zal een volledige implementatie binnen de Belastingdienst plaatsvinden.

Om relevante data beschikbaar te krijgen teneinde de werkzaamheden zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren zal tevens de online aangifte WB worden aangepast. Momenteel kan de jaarrekening als PDF- bijlage worden ge-upload bij de WB-aangifte. In de WB-aangifte over het jaar 2023 zullen de jaarrekeningposten afzonderlijk worden gespecificeerd. Dit faciliteert data-analyse en voorkomt tevens dat lege bijlagen worden bijgevoegd bij de aangifte. De aangepaste WB-aangifte zal per 1 april 2024 beschikbaar zijn.

