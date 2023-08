Minister Javier Silvania Managementrapportage januari – juni 2023 Realiseren structurele verbeteringen (waar mogelijk middels ICT)

Implementatie van een digitale berichtenbox in het online aangifteportaal

Sinds enkele jaren worden door belastingplichtigen de aangiften digitaal ingediend. De communicatie van de Belastingdienst aan belastingplichtige gebeurt echter nog steeds middels hardcopy. Een groot deel van de door de Belastingdienst verzonden post bereikt de belastingplichtige niet of niet tijdig. Dit kan onder meer leiden tot onterechte invorderingsacties. Middels de uitbreiding van het online aangifteportaal met een digitale berichtenbox kan correspondentie door de Belastingdienst digitaal worden verzonden.

Status ultimo juni

Voordat de functionaliteit van het online aangifteportaal wordt uitgebreid, wordt eerst de beveiliging verbeterd. Begin september wordt het vernieuwde online aangifteportaal met onder andere 2-factor authentication in de testomgeving opgeleverd. Enige vertraging is opgetreden vanwege andere urgente zaken op ICT-gebied die moesten worden opgelost alsmede de vakantieperiode. Parallel hieraan is de digitale berichtenbox ontwikkeld die per eind augustus kan worden getest. Afhankelijk van de uitkomsten van de testwerkzaamheden zal de elektronische berichtenbox de komende maanden in gebruik worden genomen. Voor klanten is het nog steeds mogelijk om indien gewenst tevens de hardcopy variant van de correspondentie van de Belastingdienst te ontvangen. Als eerste zal de correspondentie vanuit de Inspectie der Belastingen (aanslagen, beschikkingen, uitnodigingen etc.) digitaal worden verzonden en vervolgens de correspondentie vanuit de Ontvanger (aanmaningen, verrekeningsbrieven, uitstelbeschikkingen etc.). Voor jaareinde dient de oplevering te zijn afgerond.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket