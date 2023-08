Minister Javier Silvania Managementrapportage januari – juni 2023 Ontwikkeling (deels) vooraf ingevulde IB-aangifte met ingang van 2024

Voor veel belastingplichtigen is het ingewikkeld om de IB-aangifte in te vullen. Onjuiste en/of onvolledige informatie in de aangifte zorgt voor vertraging bij de afhandeling. Door de informatie die de Belastingdienst reeds ter beschikking heeft vooraf in te vullen in het elektronisch aangifteformulier worden fouten voorkomen. De eerste fase van de (deels) vooraf ingevulde aangifte richt zich op de basisgegevens (wettelijke status, naam partner, adresgegevens) alsmede de loongegevens welke door de werkgever middels de verzamelloonstaat zijn ingediend.

Status ultimo juni

Om de deels vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting te kunnen realiseren was het noodzakelijk de door werkgevers aangeleverde informatie integraal gekoppeld kan worden aan werknemers. Hiertoe is dit jaar het opnemen van het cribnummer in de verzamelloonstaat verplicht gesteld (zie § 1.3). Nu de loonadministraties van de werkgevers op orde zijn zal komend jaar ook de indieningstermijn voor het indienen van de verzamelloonstaten worden ingekort. Het tijdig indienen van de verzamelloonstaten is volgend jaar extra belangrijk omdat deze gegevens worden gebruikt om de loongegevens vooraf in te vullen in het online aangiftebiljet. Deze hoeft de werknemer dus niet meer handmatig over te nemen vanaf de loonbelastingkaart. Naast de loongegevens zullen ook de gegevens uit de basisadministratie van de Belastingdienst worden overgenomen zoals de gegevens van de echtgenoot(e) en bijbehorend cribnummer. De deels vooraf ingevulde aangifte zal per 1 april 2024 beschikbaar zijn voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023.

