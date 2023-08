Minister Javier Silvania BREAKING NEWS Managementrapportage januari – juni 2023 Implementatie oplossing ‘vooruitbetalingen’

Betalingen die bij de Belastingdienst worden ontvangen zonder dat duidelijk is voor welke aanslag van belastingplichtige de betreffende betaling is bedoeld, worden veelal verwerkt als ‘vooruitbetaling’. Momenteel staan tientallen miljoenen guldens geboekt als vooruitbetaling zonder dat deze worden afgeboekt op openstaande aanslagen van de belastingplichtige. Hierdoor vinden invorderingsacties plaats terwijl reeds een betaling heeft plaatsgevonden.

Status ultimo juni

Een test is uitgevoerd om alle vooruitbetalingen als ‘tegoed’ op de debiteurenkaarten te plaatsen en vervolgens massaal te verrekenen met de openstaande schulden. Uit de test zijn nog enkele aandachtspunten naar voren gekomen die momenteel worden verholpen. Vervolgens zal voorgenoemde procedure in de productie-omgeving worden uitgevoerd.

In aanvulling hierop zijn reeds diverse acties uitgevoerd of in ontwikkeling om ‘mismatches’ van ontvangen betalingen te voorkomen. Eén van de oplossingen die momenteel wordt onderzocht is een betaalapplicatie die het unieke betaalkenmerk en het te betalen bedrag vooraf invult in de bankapplicatie waardoor geen fouten meer kunnen worden gemaakt in de omschrijving van de betaling of het te betalen bedrag. Dit moet het aantal betalingen dat niet automatisch kan worden verwerkt (momenteel nog steeds zo’n 30%) sterk reduceren. Tevens worden hiermee bezwaarschriften voorkomen indien een aanslag wordt opgelegd omdat de betaling niet (juist) is verwerkt.

