Minister Javier Silvania Managementrapportage januari – juni 2923 Digitalisering invorderingsdocumenten

De brand bij de Belastingdienst in 2019 heeft aangetoond hoe kwetsbaar een organisatie is die nog grotendeels op hardcopy documenten vertrouwt. Ten aanzien van de invordering van belastingen heeft dit tot heden echter niet tot een aanpassing van de werkwijze geleid. Digitalisering van de invorderingsdocumenten draagt bij aan de beschikbaarheid hiervan en daarmee de effectiviteit en continuïteit van het invorderingsproces.

Status ultimo juni

Binnen de afdeling bijzondere invordering zijn dit jaar grote stappen gezet ten aanzien van de zuivering van de hardcopy invorderingsdossiers alsmede de digitalisering van de relevante stukken. De planning is dat medio augustus vrijwel alle hardcopy documenten van de afdeling zijn verdwenen. Dit maakt de invorderingswerkzaamheden een stuk efficiënter, documenten kunnen niet meer kwijtraken en in geval van een calamiteit blijven alle documenten digitaal beschikbaar en kan relatief eenvoudig vanaf een andere locatie het invorderingsproces worden voortgezet.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket