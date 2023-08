Kòrsou 20- ougùstùs 2023

Resultado di kampionato MCB CSB

Pichingolo Nissan ta kue bentaha trempan riba Sta Rosa Angels i gana ku skore di 8-2

djasabra. Pichingolo a skore riba hit di Ciröendra Peloz, doblete di Moësha De Paula, i

hit di Stephany Passial pa anotá 4 kareda den e promé inning.

Julise Koffy a gana pa Pichingolo. Koffy a bai 6 inning, permití 2 kareda riba 3 hit i a tira

5 ponche.

Janiska Franklin a perde pa Sta Rosa Angels. E a permití 6 kareda riba 4 hit den trabou

di 1 inning

Angelique Antonio, Jandely Ricardo, i Ruthshaina Henriquez kada un a konekta 1 hit pa

Sta Rosa Angels

Pichingolo 8 kareda 8 hit 3 eror

Sta Rosa Angels 2 kareda 3 hit 2 eror

E wega The Figthing Team vs Finex a kaba 7-0 na fabor di Finex pasombra The Fighting

Team no a presentá

E weganan di djadumingu tur a keda suspendé pa motibu mal estado di tereno ora ku

un palu di awa a sorprendé nos ora ku e promé wega tabata hungando.

Kampionato ta sigui Djaweps 24 di ougùstùs na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr The Fighting Team AA v/s Souax SBT Gil’s Sport AA

21:30 hr Sta.Rosa Angels Vanddis v/s Fenix Softex AA

