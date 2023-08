Marka di kaya solar pa mas siguridat den tráfiko

08/22/2023

Riba e kaminda di Rincon pa Playa, direktorado di Espasio i Desaroyo (R&O) di Entidat Públiko Boneiru (EPB), ku ta kai bou di responsabilidat di diputado Hennyson Thielman, den fin di siman a laga ehekutá un proyekto piloto ku e meta pa alsa siguridat i drecha visibilidat den tráfiko. Riba enkargo di e direktorado, e kompania D.S.G. Consultancy a pone marka di kaya solar, asina yama ‘cat eye’ (wowo di pushi) i reflektor riba e kaminda.

Si e proyekto piloto aki duna resultadonan eksitoso, lo sigui pone e markanan di kaya riba otro kareteranan tambe, pa asina oumentá siguridat den tráfiko riba e kareteranan riba nos isla, diputado Hennyson Thielman a duna di konosé.A kuminsá ku e proyekto piloto riba e karetera ariba menshoná, e parti na altura di e bògt di Kaminda Onima i na altura di Mangasina di Rei na Rincon. E markanan di kaya, ku ta traha riba energia solar, den skuridat ta iluminá rant di e kaya, loke ta duna usuarionan mihó visibilidat den oranan di anochi.

Diputado Thielman ta kontentu ku ehekushon di e proyekto akí. Di e forma akí ta trata na reakshoná adekuadamente riba e konstante gritunan di den komunidat pa hasi algu pa drecha siguridat den tráfiko riba nos isla. Si esaki logra ku e proyekto akí, e lo sigui riba otro kareteranan tambe.

Durante e trabounan den fin di siman, empleadonan di e departamento di ‘Buitendienst’ di R&O tambe a yuda duna un man na e kompania. Pa diferente proyekto piloto EPB ta hasi uso di diferente kompania. Ta importante pa e departamento di ‘Buitendienst’ traha huntu ku e kompanianan akí, pa asina nan tambe haña eksperensia den ehekushon di diferente trabou, diputado Thielman a bisa.

Wegmarkering op zonne-energie voor meer veiligheid in het verkeer

In opdracht van de directie R&O heeft het bedrijf D.S.G. Consultancy wegmarkeringen die op zonne-energie werken, zogenaamde ‘cat Ees’, en reflectoren aangebracht in het wegdek.

Op de weg van Kralendijk naar Rincon is de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), die valt onder de verantwoordelijkheid van gedeputeerde Hennyson Thielman, in het weekeinde begonnen met de uitvoering van een proefproject met het doel de veiligheid en zichtbaarheid van de weg en het verkeer te verbeteren. In opdracht van de directie R&O heeft het bedrijf D.S.G. Consultancy wegmarkeringen die op zonne-energie werken, zogenaamde ‘cat Ees’, en reflectoren aangebracht in het wegdek.

Als het project succesvol blijkt, zullen deze wegmarkeringen ook op andere wegen op het eiland worden ingezet, om de veiligheid in het verkeer op de wegen op ons eiland te verhogen, zegt gedeputeerde Hennyson Thielman. Als proef is begonnen op bovengenoemde weg, het gedeelte bij de bocht in de Kaminda Onima en ter hoogte van Mangasina di Rei. De wegmarkeringen die op zonne-energie werken, verlichten in het donker de randen van de weg, wat de weggebruikers een beter zicht geeft in de avonduren.

Gedeputeerde Thielman is tevreden met de uitvoering van dit project. Op deze wijze wordt getracht een passend antwoord te vinden op de roep uit de gemeenschap om iets te doen aan de verkeersveiligheid op het eiland. Als het project gunstige resultaten boekt, zullen ook andere wegen volgen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, hebben de medewerkers van de afdeling Buitendienst van de directie R&O ook meegeholpen. Het OLB maakt gebruik van verschillende bedrijven voor het uitvoeren van diverse proefprojecten. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers van de afdeling buitendienst meehelpen, zodat zij ook ervaring kunnen opdoen met het uitvoeren van verschillenden werkzaamheden, aldus gedeputeerde Thielman.