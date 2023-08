Parlamentario Giselle Mc William

FRAKSHON DI MAN TA SOSTENE PROPOSISHON DI SSK PA ORGANISÁ UN KUMBRE RIBA FUTURO DI REFINERIA I BULLENBAAI

No ta un sekreto públiko, ku desaroyonan rondó di refineria i Bullenbaai no ta kana manera mester ta. Esaki ta stroba desaroyo ekonómiko i sosial di nos pais, trahadornan i futuro trahadornan den e sektor aki.

Remarkabel ta e ousensia i falta di asumí responsabilidat di parti Minister Presidènt sr.Pisas bou di ken e sektor aki ta kai i ta laga esaki na “merced” di RDK. E falta di vishon i direkshon ta mustra ta hopi di lamentá.

Si nos bai bèk den historia di e sektor aki semper tabata e Minister Presidente ku tabata duna direkshon i asumí responsabilidat di e sektor aki.

Tempu ku Shell a bai for di Kòrsou, Minister Presidènt sra Maria Liberia Peters a asumí su responsabilidat, duna kara, duna direkshon i lo mas importante trese gremionan huntu den e sektor aki i riba nivel di politíko ku un meta komun: sòru pa desaroyo di nos pais i trahadornan.

E responsabilidat aki bou di Gobièrnunan ku a sigui no tabata otro, èks Minister Presidentenan, Schotte, Asjes, Whiteman, Koeiman i Rhuggenaath tur a asumí nan responsabilidat komo Minister Presidente pa e sektor aki.

Ta di lamentá, ku aktualmente banda di falta di transparensia i vishon koherente riba desaroyonan pa ku destino di refineria i Bullenbaai Minister Presidènt Pisas i no ta asumí su responsabilidat.

Mirando ku no tin ningun transparensia i vishon ta importante pa segun konvenshonnan i rekomendashonnan di parti

ILO, relashoná ku dialogo sosial tripartit, Sentral Sindikaldi Kòrsou(SSK) ta pidi pa organisá un kumbre huntu ku tur “stakeholder” den e sektor. Na e momento krítiko di ki direkshon nos mester bai konhuntamente , mester pone tur gremio di interes huntu, pa yega konsertashon pa orientá futuro di e sektor aki.

Asina konhuntamente ku Minister Presidènt sr. Pisas pa bini ku direkshon komun di desaroyo den sektor pa proksimo 5, 10 i 20 aña.

Pa Frakshon di MAN dialogo i sigur ku e representantenan di sektor i di e klase trahado i di Komersio, ta di vital importansia, pa logra bienestar sosial-Ekonómiko di nos pueblo.

Pa e motibu aki Frakshon di MAN ta sostené SSK den e petishon aki i ta pidi Minister Presidènt sr. Pisas pa asumí responsabilidat di su funshon i deber pa sinta nan mesa ku tur “stakeholders” i krea un vishon real i koherente den e sektor aki ku mester trese Perspektiva i desaroyo pa Kòrsou i e klase trahadó i su famia.

