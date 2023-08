But di FTAC na Ernst & Young imponé korektamente / Boete van FTAC aan Ernst & Young terecht opgelegd

But di FTAC na Ernst & Young imponé korektamente

Awe, Korte di Promé Instansha a dikta sentensia den un disputa atministrativo entre Ernst &

Young i Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). FTAC a imponé un but di NAf 400.000,- na

Ernst & Young pa no a reportá na FTAC un asina yamá konsentrashon. Resumí kòrtiku, e

término konsentrashon den e kaso aki ta referí na obtenshon di influensia dor di Ernst & Young

tokante un of mas empresanan òf partinan di KPMG.

KPMG

Na final di 2018, medionan di komunikashon di Kòrsou a publiká tokante un fushon entre

KPMG Dutch Caribbean (KPMG) i Ernst & Young Dutch Caribbean (Ernst & Young). Ambos

empresa ta aktornan importante den e sektor di ouditor (accounting). No opstante, entrante 31

di desèmber 2018, KPMG International a revoká e lisensia di KPMG, ku ta nifiká ku KPMG no

por a usa e nòmber KPMG mas.

Investigashon

A base di e notisianan aki FTAC a inisiá un investigashon, pasobra Ernst & Young no a reportá

nada tokante di un konsentrashon ku KPMG, ni tampoko despues ku FTAC a hasi pregunta

tokante esaki. Lèi (Landsverordening inzake concurrentie) ta obligá ku mester reportá un

konsentrashon na FTAC prome ku krea esaki.

Den kuadro di e investigashon, FTAC a tene entrevista ku diferente kompetidornan,

direktornan i klientenan, entre otro. Segun FTAC, for di e investigashon ta resultá ku pa motibu

ku un konsentrashon a ser establesé, Ernst & Young mester a raportá esaki na FTAC.

Sentensia di Korte

Korte a huzga ku a kumpli ku e kondishonnan ku ta apliká pa raportá un konsentrashon. Pues

Ernst & Young mester a raportá e konsentrashon na FTAC. Pa e huisio aki, Korte a konektá ku

desishonnan tokante e tópiko aki di Korte di Hustisia di Unión Oropeo. Den e sentido aki, Korte

a konsiderá di importansha ku Ernst & Young a traha plan konkreto pa tuma ofer klientenan di

KPMG i a sera akuerdonan ku èks direktornan di KPMG. Den e marko ei, tambe a palabrá ku

Ernst & Young lo haña akseso na tur informashon relevante pa por ehekutá e plannan di

transishon ku a ser trahá. Tokante algun kliente a akordá ku nan lo keda ku Ernst & Young.

Además, a akordá ku èks direktornan di KPMG no por a drenta den akuerdonan nobo ku

klientenan eksistente òf nobo sin pèrmit di Ernst & Young. Pa finalisá, ta importante ku en todo

kaso 14 empleado di èks KPMG a drenta den servisio di Ernst & Young den e periodo di promé

di februari te ku 15 di februari 2019. Seguidamente, Korte a huzga ku a kumpli ku e kondishon

ku e empresanan involukrá a krea un kuota di merkado di 30% òf mas ku e konsentrashon.

But

E but a ser imponé na tres kompania. Ningun di e kompanianan – ku tur ta forma parti di e

unidat ekonómiko Ernst & Young Dutch Caribbean – a reportá e konsentrashon. Pa e motibu

aki, FTAC por a imponé e but na e tres kompanianan.

Por lesa e desishon aki riba http://www.rechtspraak.nl bou di e number: ECLI:NL:OGEAC:2023:205.

Boete van FTAC aan Ernst & Young terecht opgelegd

Het Gerecht heeft vandaag uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijke kwestie tussen Ernst &

Young en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). FTAC heeft aan Ernst & Young een boete

opgelegd van NAf 400.000,- voor het niet melden bij de FTAC van een zogenoemde

concentratie. Met concentratie wordt in deze zaak kort samengevat verstaan: het verkrijgen van

zeggenschap door Ernst & Young over een of meer ondernemingen of delen van KPMG.

KPMG

In de Curaçaose media zijn eind 2018 berichten verschenen over een fusie tussen KPMG Dutch

Caribbean (KPMG) en Ernst & Young Dutch Caribbean (Ernst & Young). Beide ondernemingen

zijn grote spelers in de accountants-branche. Per 31 december 2018 heeft KPMG International

echter de licentie van KPMG ingetrokken, waarmee KPMG de naam KPMG niet meer mocht

voeren.

Onderzoek

De FTAC is naar aanleiding van deze berichten een onderzoek gestart. Ernst & Young had

namelijk ook na vragen daarover van de FTAC niets gemeld over een concentratie met KPMG.

De wet (de Landsverordening inzake concurrentie) verplicht dat een concentratie moet worden

gemeld bij de FTAC, voordat die tot stand is gekomen. In het kader van het onderzoek heeft de

FTAC onder andere interviews gehouden met diverse concurrenten, directeuren en klanten.

Uit het onderzoek volgt volgens de FTAC dat een concentratie tot stand is gekomen die Ernst &

Young had moeten melden bij de FTAC.

Oordeel Gerecht

Het Gerecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan de voorwaarden die gelden voor het melden

van een concentratie. Ernst& Young had de concentratie dus bij FTAC moeten melden. Voor dat

oordeel heeft het Gerecht aangesloten bij rechtspraak over dit onderwerp van het Hof van

Justitie van de Europese Unie. Het Gerecht heeft in dat licht van betekenis geacht dat Ernst &

Young concrete plannen heeft gemaakt voor het overnemen van klanten van KPMG en

overeenkomsten heeft gesloten met voormalige directeuren van KPMG. Daarbij is ook

afgesproken dat Ernst & Young toegang krijgt tot alle relevante informatie om de gemaakte

transitieplannen uit te voeren.

Over sommige klanten is afgesproken dat zij bij Ernst & Young blijven. Verder is afgesproken

dat de voormalige directeuren van KPMG geen nieuwe overeenkomsten met bestaande of

nieuwe klanten mochten aangaan zonder toestemming van Ernst & Young. Ten slotte is van

belang dat in ieder geval 14 werknemers van het voormalige KPMG in de periode van 1

februari tot 15 februari 2019 in dienst zijn getreden bij Ernst & Young. Het Gerecht heeft

vervolgens geoordeeld dat voldaan is aan de voorwaarde dat de betrokken ondernemingen met

de concentratie een marktaandeel van 30% of meer hebben gecreëerd.

Boete

De boete is opgelegd aan drie vennootschappen. De concentratie is door geen van de

vennootschappen, die alle deel uitmaken van de economische eenheid Ernst & Young Dutch

Caribbean, gemeld. Daarom heeft de FTAC de drie vennootschappen de boete kunnen

opleggen.

De uitspraak is gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl, nummer: ECLI:NL:OGEAC:2023:205.

Willemstad, 25 di ougùstùs 2023

