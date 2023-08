Notisia di polis di djárason 23 di ougùstùs te ku djabièrnè 25 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van woensdag 23 augustus tot en met vrijdag 25 augustus 2023

Notisia di polis di djárason 23 di ougùstùs te ku djabièrnè 25 di ougùstùs 2023

Outo na kandela

Riba djabièrnè 25 di ougùstùs alrededor di 12.45 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un outo na kandela na Kaya Viol. Ta trata di un outo di servisio di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense. Brantwer a logra paga e kandela. No tabatin herido. Kousa di e kandela no ta konosí. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon pa enkubrimentu

Riba djaweps 24 di ougùstùs, alrededor di 1.28 or a detené un hòmber di inisial R.F.M. di 17 aña di edat i un hòmber di inisial R.F.M. di 16 aña di edat na Kaya Caracas en konekshon ku enkubrimentu. Un patruya a para un skuter despues ku a mira e sospechosonan tabata kore den direkshon prohibí i sin hèlm bistí. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku tabata un skuter prosedente di ladronisia. Pa e motibu aki a detené tur dos hòmber ku tabata riba e skuter. Kontinuando ku e investigashon, algun ratu despues a tene un entrada hudisial na un kas na Kaminda Lagun i aki a konfiská un otro skuter prosedente di ladronisia. Investigashon den e kaso ta andando.

Kòntròl di velosidat

Den oranan di mainta riba djaweps 24 di ougùstùs, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba velosidat di vehíkulonan. E kòntròl di tráfiko a tuma lugá riba Kaya Ir. R. Statius van Eps. A midi velosidat di e vehíkulonan ku tabata aserkando ku un aparato pa midi velosidat spesial (lasergun). Riba Kaya Ir. R. Statius van Eps e velosidat máksimo ku ta permití ta 60 km pa ora. Durante e kòntròl a midi velosidat di un total di 20 outo i a duna 6 prosèsferbal pa surpasá e velosidat máksimo ku ta permití. E velosidat ku a midi tabata entre 74 pa 93 km pa ora.

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat aki den e próksimo dianan na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat. Den área urbanisá (bebouwde kom), 40 km pa ora ta e velosidat máksimo permití i pafó di bebouwde kom ta 60 km pa ora.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djaweps 24 di ougùstùs, a detené un hòmber di inisial M.S.W. di 22 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl i pa violashon di Lei di Opio BES. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente na Kaya Papa Cornes. E sospechoso a dal ku su outo den kurá di un kas. Na yegada di patruya na e sitio a konstatá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku e resultado, a detené. Por a sinti tambe holó di mariwana. Na e momentu ei a pasa mesora pa un kòntròl dirigí riba Lei di Opio BES. Den un tas ku e sospechoso tabatin, a haña un saku chikitu ku yerba paresido na supstansia narkótiko. A konfiská esaki.

KPCN ta hasi yamada na doño di outo bandoná

Pa basta tempu tin un outo stashoná riba kaminda públiko den e bario di Belnem.

Ta trata di un outo koló pretu di marka Honda, modèl Accord, sin plachi di number. E outo ta stashoná kantu di kaminda na Kaya Skorpio.

Un súplika ta bai na doño di e vehíkulo pa kita e outo dentro di 2 biaha 24 ora. Despues di 48 ora, lo kita e outo.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Durante e último dianan a duna prosèsferbal pa diferente violashon di Lei di Tráfiko.

Riba djaweps 24 di ougùstùs, alrededor di 7 or di anochi a para un pikòp riba Kaya Nikiboko Nort despues ku un patruya a spòt e shofùr sin faha di seguridat bistí i e vehíkulo no tabatin un plachi di number bálido. Despues di un kòntròl mas aleu a shofùr no por a mustra papelnan di seguro bálido tampoko. El a haña un prosèsferbal pa e infrakshonnan menshoná. A bai ku e vehíkulo warda di polis. Riba e mesun dia, alrededor di 9.15 or di mainta, un patruya a spòt shofùr di un pikòp na telefòn miéntras e ta manehá. A par’é riba Kaya Nikiboko Súit i e shofùr a haña un prosèsferbal pa uzo di telefòn tras di stür.

Den oranan di anochi riba djárason 23 di ougùstùs, a para dos vehíkulo pa motibu ku nan tabatin un lus di dilanti dañá. Ambos shofùr a haña un prosèsferbal pa esaki. Algun ratu promé a para shofùr di un outo na Hanchi Amboina pa un kòntròl rutinario. E shofùr no por a mustra un reibeweis bálido i tampoko un seguro bálido. El a haña un prosèsferbal pa ámbos infrakshon. Den oranan trempan di anochi a para dos outo pa un kòntròl rutinario. Ambos a haña un prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido. Alrededor di 6 or di atardi a para un outo na Kaya Triton despues ku un patruya a spòt e shofùr ku telefòn den man i sin faha di seguridat bistí. Despues di un kòntròl mas aleu e shofùr no por a mustra tampoko un prueba di seguro bálido. El a haña prosèsferbal pa e infrakshonnan menshoná.

Riba djárason 23 di ougùstùs, den oranan di mainta a duna kuater shofùr un prosèsferbal; dos pa manehá sin faha di seguridat bistí, un shofùr a haña prosèsferbal pa manehá ku telefòn den man i un shofùr no por a mustra un reibeweis. Pa esaki el a haña un prosèsferbal.

A sera negoshi móbil sin pèrmit

Den oranan di atardi riba djárason 23 di ougùstùs un patruya a tuma nota di un hòmber ku tabata bende produkto i hala atenshon di outomobilistanan riba Bulevar E.E.G. Na momentu ku a aserk’é, e no por a mustra ningun papel di pèrmit bálido pa operá su negoshi. A suplik’é pa para e bendementu di produkto i pa bandoná e sitio.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 23 augustus tot en met vrijdag 25 augustus 2023

Auto in brand

Omstreeks 00.45 uur op vrijdag 25 augustus, kreeg de centrale meldkamer melding van een auto in brand op de Kaya Viol. Het betreft een dienstwagen van het Korps Politie Caribisch Nederland. De brandweer bluste de brand. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Aanhouding Heling

Omstreeks 13:30 uur op donderdag 24 augustus werd een 17-jarige man met intialen R.F.M. en in 16-jarige man met initialen R.F.M. op de Kaya Caracas aangehouden vanwege heling. De verdachten werden door een dienstdoende patrouille gestopt toen ze in verboden richten en zonder helm reden. Bij nader controle bleek dat de scooter afkomstig was van diefstal. Hierdoor werden beide mannen aangehouden die op de scooter waren. Het onderzoek voortzettend werd iets later een huiszoeking verricht bij een woning op de Kaminda Lagun. Er werd hier een andere scooter afkomstig van diefstal in beslag genomen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Snelheidscontrole

In de ochtenduren op donderdag 24 augustus, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een verkeerscontrole gehouden gericht op snelheid van voertuigen. De controle heeft plaats gevonden op de Kaya Ir. R. Statius van Eps. Met een ‘lasergun’ werd de snelheid van naderende auto’s gemeten. Op de Kaya Ir. R. Statius van Eps is de toegestane snelheid 60 km/uur. Tijdens de snelheidscontrole werden er in totaal 20 bestuurders gecontroleerd waarvan 6 processen-verbaal uitgeschreven werden voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid. De snelheid dat gemeten is was tussen de 74 en 93 km/uur.

Het KPCN zal de komende dagen op verschillende locaties op het eiland snelheidscontroles blijven uitvoeren en waarschuwt automobilisten om op hun snelheid op de weg te letten. In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 km/uur en daarbuiten 60 km/uur.

Aanhouding rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op donderdag 24 augustus werd een 22-jarige man met initialen M.S.W. aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol en voor het overtreden van de Opiumwet BES. De verdachte was betrokken bij een ongeluk op de Kaya Papa Cornes. Hij reed met zijn auto tegen een afrastering van een woning aan. Bij aankomst constateerde de patrouille dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Er werd een blaastest afgenomen en naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden. Er kon ook een marihuana geur waargenomen worden. naar aanleiding hiervan werd een controle gericht op Opiumwet BES te uitgevoerd. In een tas dat de verdachte bij zich had, werd er een kleine zak met op drugs lijkende kruiden aangetroffen. Dit is in beslag genomen.

Het KPCN roept eigenaar van verlaten auto op

Al enige tijd staat er een verlaten auto op de openbare weg in de wijk Belnem.

Het betreft een zwart auto van het merk Honda, model Accord, zonder kentekenplaat. De auto staat geparkeerd langs de weg aan de Kaya Scorpio. De eigenaar wordt verzocht om binnen 2×24 uur het voertuig te verwijderen. Na 48 uur zal de auto weggehaald worden.

Verschillende processen-verbaal voor verkeersovertredingen

Afgelopen dagen werden processen-verbaal uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen.

Op donderdag 24 augustus, rond 19:00 uur, werd een pick-up op de Kaya Nikiboko Noord gestopt nadat hij zonder veiligheidsgordel en zonder een geldige kentekenplaat op de auto bevestigd, werd gespot door een patrouille. Bij nader controle kon de bestuurder ook geen geldige verzekeringsdocumenten tonen. Voor genoemde overtredingen kreeg hij een proces-verbaal. De pick-up werd naar het politiebureau gebracht. Op dezelfde dag, rond 9.15 uur, werd de bestuurder van een andere pick-up door een patrouille gespot terwijl hij achter het stuur zijn telefoon gebruikte. Hij werd op de Kaya Nikiboko Zuid gestopt kreeg een proces-verbaal voor het gebruik van een telefoon achter het stuur.

In de avonduren op woensdag 23 augustus, werden twee voertuigen gestopt doordat ze defecte voorlichten hadden. Beide bestuurders kregen hiervoor een proces-verbaal. Iets eerder werd de bestuurder van een auto op de Hanchi Amboina gestopt voor een routine controle. De bestuurder kon geen geldig rijbewijs en ook geen geldige verzekeringsdocumenten tonen. Hij kreeg voor beide overtredingen een proces-verbaal. In de vroege avonduren werden twee auto’s gestopt voor een routine controle, beide bestuurders kregen een proces-verbaal voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten. Rond 18:00 uur werd een auto op de Kaya Triton gestopt nadat een patrouille de bestuurder met een telefoon achter het stuur en zonder veiligheidsgordel om had gespot. Bij nader controle kon de bestuurder ook geen geldige verzekeringsdocumenten tonen. Hij kreeg een proces-verbaal voor genoemde overtredingen.

In de ochtenduren op woensdag 23 augustus, kregen vier bestuurders een proces-verbaal; twee bestuurders voor het rijden zonder veiligheidsgordel om, een bestuurder voor het gebruik van een telefoon achter het stuur en een bestuurder voor het rijden zonder een geldig rijbewijs.

Mobiel bedrijf zonder vergunning gesloten

In de middaguren op woensdag 23 augustus werd een man die producten langs de weg verkocht en hiervoor de aandacht van automobilisten trok, door een patrouille gespot op de Bulevar E.E.G. Toen de man werd benaderd kon hij geen geldige vergunningsdocumenten tonen. Hij werd verzocht het verkoop te staken en om de locatie te verlaten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

