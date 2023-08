Renobashon di Kaya Grandi kanando na satisfakshon

08/24/2023

E trabounan lo keda kla promé ku Regata i temporada haltu kuminsá.

E trabounan pa loke ta trata e di dos fase di e proyekto pa renobá Kaya Grandi ta den pleno ehekushon i ta kana segun planifikashon. Asina diputado enkargá ku e direktorado di planifikashon i desaroyo, Hennyson Thielman ta duna di konosé. E mandatario no ta ta hasi solamente esfuerso pa ehekutá e trabou rápido, pero tambe pa limitá mas tantu posibel e konsekuensianan negativo empresarial pa e tienda- i nan doñonan i e molèster pa usuarionan di Kaya Grandi. P’esei e ta duna hopi importansia na bon komunikashon i informashon. E trabounan lo ta kla promé ku Regata i e temporada haltu kuminsá, diputado Thielman ta garantisá e komersiantenan i komunidat boneriano.

Diputado Thielman ta pone énfasis riba bon komunikashon i informashon di e komersiantenan en Kaya Grandi. Ta importante pa tene kuenta ku nan interes i deseo, e mandatario ta enfatisá. P’esei ta importante tambe pa tene e komersiantenan di Kaya Grandi i otro interesadonan mas tantu posibel na altura di e último desaroyo- i akontesimentunan relashoná ku e proyekto di renovashon di Kaya Grandi. Esei ta e motibu tambe pakiko e diputado a bishitá e komersiantenan personalmente pa papia ku nan i tende nan preokupashonnan.

Un di preokupashonnan di e komersiantenan ta, si e trabounan ta tuma lugá segun planifikashon i si nan lo ta kla promé ku Regata i e temporada haltu kuminsá. E diputado a sigurá esaki. “Mi por garantisá boso ku e trabounan lo kla promé ku Regata i e temporada haltu kuminsá”, e mandatario a bisa durante un di su enkuentronan personal ku komersiantenan di Kaya Grandi.

Banda di e aserkamentu personal, ta komuniká regularmente por eskrito ku e komersiantenan, pa tene nan na altura di desaroyo i progreso relashoná ku e proyekto di renovashon di e kaya prinsipal di sentro di siudat. Entretantu ya a manda dos karta kaba tokante e tópiko akí.

Despues ku e trabounan inisial a kuminsá den Kaya Isla Ariba, awor ta trahando riba e krusada ku ta konektá e kaya ariba menshoná ku Kaya Grandi. Durante e fase akí Kaya Grandi lo ta será parsialmente for di Banco di Caribe te na final di e kaya, na altura di e edifisio Centro. Diputado Thielman un bia mas ta pidi diskulpa pa e molèster i ta gradisí pa e komprenshon.

