INVESTIGASHON DESAPARISHON I MORTO

Diferente medio lokal a hasi pregunta na Ministerio Públiko pasobra di, entre otro, un komunikado ku Peter R. de Vries Foundation a emití. Pa e motibu aki Ministerio Públiko di Kòrsou a haña nesesario pa saka e komunikado aki.

Riba djabièrnè 14 di sèptèmber 2018, amigunan di Mike Venema ku e tempu ei tabatin 53 aña di edat a hasi denunsia di su desaparishon. Dos dia promé (12 di sèptèmber 2018) tabata e último biaha ku a mira Mike Venema na bida.

Lunanan a pasa sin ningun rastro di Mike Venema, te ku dia 5 di yüli a haña e restunan mortal di Mike Venema den un pikòp Ford Raptor den fondo di laman na altura di Shut. Polis forénsiko i táktiko a hasi investigashon i tur kos ta mustra ku Mike Venema a pèrdè su bida dor di un delitu.

Investigashon di desaparishon i morto di Mike Venema ta andando ainda. E investigashon ta tumando lugá tantu na Kòrsou komo Hulanda pa motibu ku tin indikashon ku na Hulanda tin persona ku sa mas tokante e kaso aki. Kuerpo polisial i OM di Kòrsou ta traha huntu ku “Dienst Regionale Recherche van de Politie-eenheid Den Haag” (Departamentu Regional di Investigashon Penal di Unidat di Polis Den Haag) i OM Den Haag.

Debí na desaroyonan resien den e kaso aki, a efektuá diferente trámite den e investigashon último

dianan tantu na Kòrsou komo Hulanda. Lo sigui ku esaki den e próksimo dianan. Te ainda no a realisá ningun detenshon den e kaso aki, pero no ta ekskluí esaki den próksimo dianan.

Na e momentu aki no por duna mas informashon tokante e investigashon.

ONDERZOEK NAAR VERMISSING EN DOOD VAN MIKE VENEMA

Mede naar aanleiding van een persbericht dat door de Peter R. de Vries Foundation is uitgebracht, zijn er door sommige lokale media vragen gesteld aan het Openbaar Ministerie (OM) in Curaçao en heeft het OM in Curaçao gemeend dit persbericht te moeten doen uitgaan.

Op vrijdag 14 september 2018 is door vrienden van Mike Venema, toen 53 jaar oud, aangifte gedaan van diens vermissing. De op Curaçao woonachtige Mike Venema is twee dagen daarvoor (12 september 2018) voor het laatst in leven gezien.

Maanden zijn voorbij gegaan zonder dat er enig spoor van Mike Venema was te bekennen, totdat op 5 juli 2019 het stoffelijk overschot van Mike Venema in een pick-up truck Ford Raptor aan de bodem van de zee, ter hoogte van Shut, wordt aangetroffen. Door de forensische en tactische politie is onderzoek gedaan en alles wijst erop dat Mike Venema door een misdrijf om het leven is gekomen.

Op dit moment loopt nog altijd een onderzoek naar de vermissing en het overlijden van Mike Venema.

Het onderzoek vindt niet alleen in Curaçao plaats, maar ook in Nederland, omdat er aanwijzingen zijn dat er zich in Nederland personen bevinden die meer afweten van deze zaak. Er wordt daarom door het Korps Politie Curaçao en het OM in Curaçao samen gewerkt met de Dienst Regionale Recherche van de Politie-eenheid Den Haag en met het OM in Den Haag.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in deze zaak, zijn de afgelopen dagen zowel in Nederland als ook in Curaçao verschillende onderzoekhandelingen verricht. In de komende dagen zullen die worden voorgezet. Er zijn in deze zaak vooralsnog geen aanhoudingen verricht, doch is het niet uitgesloten dat in de komende tijd aanhoudingen verricht zullen worden.

Op dit moment kunnen geen nadere mededelingen worden gedaan over het onderzoek.

