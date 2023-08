DAUVIA NIJENHUIS UBUNTU Un dedicacion na e muher den su totalidad

SANNICOLAS: Un di e disenadornan mas prestigioso, cu ta cuasando masha hopi exito internacionalmente na Europa, origina di Angola Africa, Dauvia Nijenhuis, lo ta riba pasarela durante e fashion show UNCHAINED cu ta tuma lugar diarazon September 6, 2023 den e cayanan di Promenade na San Nicolas.

Art Fashion ya pa mas di 6 aña ta luci disenadornan local y Internacional semper cu un tematica cu ta impresiona, ta dunabo di pensa y ta hasibo conciente di tur loque ta e realidad den nos sociedad.

For di Angola, Africa, Aruba lo haya e oportunidad di presencia e colleccion di Dauvia Nijenhuis cu lo luci un colleccion dedica na e hende muher, su passion y tradicion.

E forma di bisti di su Mama, wela, tanta y conocirnan den un transformacion moderno y yena di color.E pasado cu ta yega back na e presente den forma colornan den un mixto magico.

Un creacion extraordinario acaba den su totalidad cu un serie di joyas grandi y fabuloso, reflehando su desendencia y liberacion.

Su instincto di por crea y combina arte den e color y confeccion lo ta algo sin igual.

E tema UBUNTO ta exactamente loque ART FASHION ta representa e anja aki. E liberacion di nos ser den tur loque nos ta representa.

UBUNTO su significacion den e idioma Africano ta: Mi ta, pasobra nos tur ta. E poder di por tey pa otro y forma hunto un union.

“ Mi ta trata na expresa atravez di mi colleccion, e liberacion di e muher Africano y muher tur parti di mundo. Su manera di TA, pasobra e TA y lo keda semper un muher empodera” Dauvia ta splica.

E elenco magnifico lo ta:

Maria Theresa Madariaga, artista multi facetico, influencer di Moda y collecionista di Arte, un simbolo di Moda y Arte di Aruba. Un designer cu Aruba mester kita sombre na momento cu e lo presenta 25 simbolo di Arte y Confeccion, na su manera unico. Su collection “Liberada” lo papia pa su mes.

Fausta Luna, confecionista di joyas, artista y un fiel colaboradora desde inicio di Art Fashion cu su coleccionan a biaha recientemente pa Mexico y despues di un basta tempo a regresa cu su collection cu lo ta yamativo, colorido y special treciendo su expression di Liberacion. “Colors of my Heart” un coleccion sumamente yamativo. Fausta semper ta inclui su famia, cu ta den gran mayoria, artista, bailarina y modelonan, den su presentacion.

COLOMBIA SENA, E coleccion ganador di Colombia Moda.

Gigliola Arends, Gigliola Designs, lo trese su coleccion cu e la luci na Colombia durante Colombia Moda, “The warmth of Paradise” na unda e ta mustra atravez di su collection su historia. E di 5 generacion di su antepasadonan cu tabata esclavo aki na Aruba. Y tur tabata confecionista. Algo sumamente bunita.

David Paulus, Curacao y The Netherlands, David tin un largo trayectoria den e mundo di Fashion y ta reconoci na Hulanda pa su inmenso talento. No solamente lo trese e collection nobo yama”My Roots” pero lo tin e acabado total den sapato y assecorios.

Life performance pa Kriss Kross, Susjaira Kerpens cu lo uni cu Adriana Cereste den e presentacion di Pueblo Lanta di Ezaline Calister.

Clay & Clayten, Curacao conoci como SWAY, lo impacta cu un show extraordinario titula Timeless, cu ta un show live sin igual.

Vanessa Paulina, Aruba, Artista, pintura, declamadora, escritora di bukinan, Ilustradora, lo participa pa prome bez riba un pasarela contando su storia di Virgina the Rebel. Un ilustracion riba sum es atravez di MODA.

Show spectacular di Jhon Freddy Montoya na su manera interpretando LIBERACION.

Dauvia Nijenhuis, Angola, Africa, Designer y doño di su propio Galeria di Moda, residencia na Hulanda lo papia di su curazon den un forma unico “UBUNTU”. Ubuntu lo ilustra e humanidad pa cu otronan. Y lo ilustra “Mi ta loke mi ta, pasobra nos tur ta!”

Jolie Duzon. Sint Maarten, lo trese dianti Prized Possesions, un forma unico y innovative di ilustra e posecionnan mas valioso di nos bida.

BLESS HS, Colombia, Un manera diferente di diseña cu tambe ta un di e ganadornan di SENA

Ronchi de Cuba, ta bolbe e scenario cu un mahestuoso homenage na lo special den bo bida, cu ta hiba e nomber di “My Queen”.

Dia 6 di September pa 8 or San Nicolas ta bisti di gala pa presencia e storia di liberacion treci dilanti pa mas di 10 diseñadornan cu lo conta nan version.

Ya carchinan ta na benta online, na Galeria ArtisA, Dshop y Designs by Ronchi. Bo por yama 6990756 y nos ta deliver. Un Danki special na Renaissance Hotels cu lo ta e FASHION HOUSE 2023. L’Oreal cu ta nos cas di maquiyahe y tur cu ta forma parti di UNCHAINED.

Pa mas informacion bishita http://www.arubaartfair.com; http://www.ArtfashionAruba.com of bishita Galeria ArtisA den Promenade. UNCHAINED e diluvio di pensamentonan encuanto liberacion, No perde!

