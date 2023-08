https://youtu.be/FFlkYk4ZPPI

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

1 di September

FELIZ DIA DI PRENSA

“Ban refleha riba kico nos por haci miho pa salbaguardia e libertad di prensa cu nos ta goza di dje na Aruba”

Diabierna dia 1 di September, mundo ta celebra Dia di Prensa. Trabou di prensa ta hopi importante y no ta tur ora e ta facil pa yega na informacion cu nan kier. Den nomber di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta expresa respet, aprecio y admiracion pa esnan cu ta tuma e trabou aki na serio.

“E trabou di prensa ta e forma di comunica entre, por ehempel Gobierno y su comunidad.

Sin prensa esaki no ta posibel. Nos ta biba den un comunidad na unda cu transparencia tin prioridad. Transparencia y comparti tur informacion ta loke mester ta e punto principal den comunicacion di un Gobierno cu su pueblo. Pa Gobierno di Aruba, esaki ta nos meta, nos vision y nos compromiso, pa comparti mas informacion posibel cu tur hende pa tur ta bon informa”, Prome Minister a expresa.

Un bon ehempel di exito ta e comunicacion di Gobierno pa comunidad durante e tempo di Covid. Comunicacion tabata e parti principal cu conduci cu Aruba tabata asina exitoso. Esaki tambe ta danki na prensa. Dia 1 di September ta un dia pa nos para keto, na e trabou importante aki di prensa, y pensa kico nos por haci pa haci e trabou aki un poco mas miho.

Libertad di prensa ta un libertad, un derecho fundamental cu un pais tin. Tambe e por wordo poni na riesgo, si e no wordo aplica responsabelmente. Na momento cu prensa no ta haci uzo di e derecho aki na un manera responsabel, e ora ta pone nan propio libertad na riesgo. Tin hopi pais tambe cu no conoce e libertad di prensa. “Pues si nos pone den concepto, na Aruba nos ta bendiciona, nos tin bon medionan di prensa cu por transmiti bon informacion, pero nos tambe ta mira e riesgonan cu por tin si haci mal uzo di e poder importante cu ta e libertad di prensa”, Prome Minister a remarca.

Prome Minister ta haci un apelacion na tur ciudadano, sea ta traha den prensa of no, pa refleha riba kico nos por haci miho pa salbaguardia e libertad di prensa cu nos ta goza di dje aki na Aruba, pa nos ta sigur cu nos no ta perde nunca.

“Den nomber di Gobierno, masha pabien, danki pa e cooperacion. Dios bendiciona boso pa sigui haci e trabou importante aki”, Prome Minister a expresa.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket