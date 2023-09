E di 13 edicion di Aruba International Regatta 2023 a conclui exitosamente na Surfside Regatta Village

ORANJESTAD – The International Aruba Regatta a conclui despues di dos dia yen di actividad riba Diadomingo 27 di Augustus 2023 cu dos ceremonia di premiacion. A reconoce nabegadonan hoben y adulto pa nan presentacionnan fantastico. Premiacion na hoben y di careda di boto Miniatura a wordo presenta pa Minister Ursell Arends, di Naturalesa y Medio Ambiente, y otro premiacionnan a wordo otorga pa Tita Iglesias di Aruba Tourism Authority.

E evento emocionante aki cu su diferente caredanan a tuma luga entre Diahuebs, 24 di Augustus pa Diadomingo 27 di Augustus. Den cuadro cu e recepcion cu hopi entusiasmo di parti di e nabegadonan y publico presente, Aruba Regatta Foundation ta preparando caba pa e di 14 edicion otro aña.

Regatta a consisti di un rango diverso di clase di nabegacion y diferente dipo di boto, cu a presenta un variedad den nivel di abilidad y interes, incluyendo: Optimist, un clase specificamente diseña pa nabegadonan hoben, pa brinda nan un oportunidad pa demostra nan abilidadnan di nabegacion y competi cu otronan; SailQubes tambe tabata un otro clase dedica na nabegadonan hoben, ofreciendo un plataforma competitivo pa juniors demostra nan abilidadnan. F11 tambe a wordo inclui cu botonan F11, conoci pa nan agilidad y velocidad. Participantenan den e clase aki tin hopi mas abilidad den nabegacion cu ta nabega e awanan bruto cu hopi precision. Beachcats tabata un clase cu a participa den careda cu boto mas chikito [catamarans], nan ta botonan traha pa velocidad halto y diversion. Sunfish ta un otro opcion popular na unda bo ta nabega den botonan un poco mas facil pa maneha, cu ta hopi divertido tambe hunto cu tres clase di yate y otro caredanan di yate mas grandi, demostrando elegancia y poder, hunto cu e Multihull, cual ta un clase cu a atrae otro nabegadonan cu hopi abilidad, y otro dos clase caul tabata Live-Aboard Open Yachts pa capitanan cu tabata kier a core careda den Regatta pero di cual e botonan no ta necesariamente diseña pa competi den careda. Sin laga afo e Racing Yachts Class.

Un nivel di record di 75 nabegadonan a participa e aña aki den e siguiente categorianan:

14 capitan di boto miniatura, 3 di Bonaire

9 youth sailors

9 sunfishes

2 beachcats

3 open cruisers

3 multihulls

3 racing yachts.

Condicionnan di biento a percura pa tin bon nabegacion, pero no tabata adecua pa windsurfing, pues esnan di windsurfing no a participa durante Regatta. Adicionalmente, International Aruba Regatta tabata tin tremendo cuminda y bebida pa ambos esnan nabegando y tambe e publico presente. Entretenimento tabata den man di the ORIGINALZ, un banda local di Reggea, hopi talentoso, cual a percura pa un dushi ambiente.

International Aruba Regatta ta pone un enfasis fuerte den loke ta nabegacion di hoben, y conservacion di ambiente marino. E evento tin como meta pa sostene y encurasha nabegadonan hoben, brindando nan un plataforma divertido, saludabel y pa por interactua cu naturalesa den un forma sostenibel.

Ademas, Regatta ta promove conservacion di medio ambiente, areanan marino, conscientisando riba e importancia di proteccion di nos lama y su perservacion. Por medio di combina e diversion di nabegacion cu un enfoke riba cuido di nos medio ambiente, International Aruba Regatta ta promove un maneho responsabel pa loke ta water sports y recreacion.

E evento ta trece e comunidad di nabegacion hunto pa un fin di siman memorabel. Ban bolbe haci esaki siguiente aña mas grandi y mas miho! Danki na Henry Hernandez y Edwig Pontilus kende a bini for di Curacao pa apoya e Regatta Tower. Danki na comentador Evert Bongers pa bo cooperacion excelente. Y un danki ta bay na tur cu a bini manera boluntario, incluyendo e boluntarionan di Regatta Aruba Team cu a yuda haci tur esaki posibel. Bishita e website pa mas informacion riba: https://aruba-regatta.org

Resultadonan:

F-11 (Youth)

1. Aaron de Cuba

2. Sam Bonnevalle

3. Leo-Jelte van der Poel

Optimist (Youth)

1. Joey Ross

2. Laura Bonnevalle

3. Ethan Cunha

SailQube (Youth)

1. Lucas Bonnevalle

2. Lawrence Hernandez

3. Elaih Palacios Frambach

Miniatuurboats 30 Inch class

1. Captain Battle Quandt with Jay El Travieso

2. Captain Pullun Ras with Palmera

3. Captain Guillano Domacasse with Isa

Miniatuurboats 35 Inch class 1. Captain Melissa Domacasse with Jayliah

2. Captain Guillano Domacasse with Linda

3. Captain Fitzgerald Domacasse with Shanti

Miniatuurboats 40 Inch class 1. Captain Fritzgerald Domacasse with Jaja

2. Captain Luizinho Domacasse with Samantha

3. Captain Raji Lamper with Eco Gas

Sunfish

1. Richard van der Wal

2. Zane Winterdal

3. Jan Jaap van Russen Groen

BeachCat

1. Joost Saris / Diederik Kemmerling

2. Greg Marchena

Live-Aboard Open Yachts

1. Captain Les Long with Airpower

2. Captain Stephane Guenegou with Zebot

3. Captain Ingolf Schaedlich with Junkaroo

Multihull Yachts

1. Captain Martin van der VeldenThonic Team

2. Captain Martin Molina with Moondog

3. Captain Sergio Dubero with Inspiration

Racing Yachts

1. Captain Vivan Hankart with Ragamuffin

2. Anthony Hagedoorn with Tranquilo

3. Eric Mijts with Dash

Sponsors and partners di Regatta, nos no por a logra esaki sin boso! The Aruba Tourism Authority, the Aruba Reina Beatrix Airport, Aruba Aloe, Varadero Aruba, Deepwater Marine Shop, Romar Trading, Parke Nacional Arikok, Stichting Rancho, University of Aruba, ALBO ARUBA General Contractors, Bula Surf Shop, Bon Bini Cargo Services, Kukookunuku, Setar, OP=OP, Integrated Security Services, Son Music, Tranquilo Sailing, Marketing Plus NV, Scuba Safari, Noel Werleman, Trampolin Pa Trabao, Essential Water, CXEVENTS, Wine & Dine, Swift Distribution, and Studio Advisory.

