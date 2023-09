Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER A ATENDE E PROME CONGRESO DI FAMIA; “CENDE E CHISPA DI BO RELACION”

“Un famia y comunidad uni, yena di amor, ta e luho di mas grandi cu un mucha por tin”

ORANJESTAD – Diadomingo ultimo, a tuma luga na Renaissance Convention Center, pa prome biaha, un congreso special pa pareha yama “Cende e Chispa di bo Relacion”. E congreso importante aki a wordo organisa pa Comision Vision Pedagogico, consistiendo di Departamento di Asuntonan Social, Centro pa Hoben y Famia, Fundacion pa Nos Muchanan, Stichting Wit Gele Kruis, Fundacion Respeta Mi y Tienda di Educacion. Como invitado special, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata tin e oportunidad di dirigi su mes na e publico, na unda el a gradici e organisadornan pa su invitacion.

Durante su discurso, Prome Minister a indica cu un prioridad di Gabinete Wever-Croes ta e bienestar di nos muchanan, y pa nan por lanta den un ambiente sigur y amoroso, ta importante pa e mayornan ta bon cu otro. El a a splica cu famia ta e prome fundeshi di socialisacion den bida di e muchanan, y ta hunga un rol decisivo den e mucha su desaroyo. Un mucha chikito ta orienta y ripiti accionnan cu e ta mira, y experimenta den entorno familiar. Comportacion di un mucha ta wordo mayoria bes influencia pa su mayornan, p’esey ta importante pa un mayor percura cu e ambiente na unda e mucha ta lanta, ta di confiansa y proteccion, contribuyendo asina na formacion di un personalidad fuerte, sano, empatico y resiliente cerca e mucha. Ora ta lanta un mucha, den un ambiente cu tin insiguridad y violencia, esaki lo por conduci e mucha na lanta cu un actitud agresivo y cu poco auto-estima. P’esey ta importante pa mayornan semper brinda un clima familiar di calidad, na unda e mucha por desenvolve cu naturalidad su personalidad y carácter.

Un di e retonan mas grandi den mayoria relacion, ta comunicacion. Importante ta pa no djies papia di comunicacion sino di comunicacion asertivo, cu ta un herment ideal pa aumenta e capacidad di comunica cu eficacia. Un persona cu comunicacion asertivo por expresa su emocionnan y ideanan tanto negativo como positivo den un forma directo, honesto, empatico, respetuoso sin huzga of culpa otro. Sinembargo, mirando tur beneficio cu comunicacion asertivo tin, ta importante pa enfoca pa crea ciudadanonan asertivo cu ta autentico y cu tin curashi, personanan compasivo y bondadoso, cu ta acepta su erornan y ta respeta e postura di otro aunke e no ta comparti su pensamento. P’esey ta fundamental pa cuminsa desaroya e habilidadnan asertivo cerca un ciudadano, cuminsando for di su infancia.

Finalmente, Prome Minister a invita pueblo di Aruba pa uni y ban hunto inculca e respet na otro y na nos mes, promoviendo asina un cultura di comunicacion, y creando personanan asertivo for di chikito. “Un famia y comunidad ta proporciona e balornan cu ta keda pa bida completo. Un famia uni y yena di amor ta e luho di mas grandi cu un mucha por tin,ooo” Prome Minister a expresa.

