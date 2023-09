Resultado di kampionato MCB CSB 5 sèptèmber 2023

Taynise Prince Jacobus lansa no hit no run pa Pichingolo A gana Sta Rosa Angels A 10-0

Taynise Prince Jacobus tabata briante riba e goma di lansa bayendo e wega kompletu.

Pichingolo A a sigurá e viktoria danki na 7 kareda den e di 3 entrada.

Pichingolo A habri e markadó den e 1 entrada, ora Scharbaai a wòrdu di dal pa un

lanamentu, impulsando un karera.

Pichingolo a anotá 7 kareda den e di 3 entrada. E entrada grandi di Pichingolo A tabata

impulsá pa base pa Bola di Muller i Maximiliana, di Zinhagel i Balentien, i un sencillo di

Scharbaai.

Taynise Prince Jacobus a tabata kandela riba picher plate a bia 4 entrada, permití 0

kareda ku 0 hit i ponchando 3.

Lysandra Urselita a karga ku e pèrdida pa Sta Rosa Angels A. E a permití 2 hit y nuebe

kareda den 2 y dos tercio di entrada, ponchando 3.

Scharbaai a bai 2 di 2 na plato pa lidera Pichingolo den hit.

Den e di 2 wega ku tabata wega di AA Pichingolo ta gana di Fenix 5 pa 2

Pichingolo AA : 5 kareda 6 hit 3 eror

Picher ganador : Arnalda Margaritha

Mihó bate : Moësha De Paula, Melanny Castro-Arias i Liwenshela Williams 2-1

Fenix : 2 kareda 4 hit 4 eror

Picher perdedor : Yetsely Helmijr

Mihó bate : Stepheny Elsbeth 2-1

Kampionato ta sigui Djaweps 7 di sèptèmber na Sambunting Ballpark

19:30 hr Sta.Rosa Angels Vanddis A v/s Fenix Softex A

21:30 hr Fenix Softex AA v/s Sta.Rosa Angels Vanddis AA

Edward Marti

