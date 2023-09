Simone Richardson opnieuw VVD-Kamerlid

5 september 2023

Simone Richardson is op 5 september beëdigd als Kamerlid voor de VVD. Zij was twee keer eerder tijdelijk Kamerlid.

Richardson vervangt Mariëlle Paul, die minister van Primair en Voortgezet Onderwijs is geworden in het demissionaire kabinet. Ze stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 nummer 47 op de kandidatenlijst van de VVD. Het nieuw beëdigde Kamerlid woont in de gemeente Haarlemmermeer.

Portefeuille

Twee keer eerder was Richardson al Kamerlid: in september en oktober 2022 verving zij Ockje Tellegen en in november 2022 verving zij Bente Becker. Haar portefeuille was onder andere jeugdbeleid en de maatschappelijke dienstplicht.

