Ministerio Públiko ta duna atvertensia severo kontra trafikashon di menornan di edat

WILLEMSTAD, Kòrsou (7 sèptèmber 2023) – Ministerio Públiko di Kòrsou (OM CUR) a konstatá un oumento bisto di trafikashon di menornan di edat, partikularmente entre Venezuela i Kòrsou. Pa motibu di e echo aki, Ministerio Públiko ta duna un atvertensia severo na tur persona impliká, inkluso mayor- i tutornan, pa nan desistí di kometé e akto kriminal aki.

E muchanan trafiká tin entre kuater i 15 aña di edat i frekuentemente nan ta biaha riba embarkashon ku alabes ta transportá droga i armanan di kandela.

E transporte di menornan di edat riba embarkashon ta trese kuné un riesgo enorme. E barkunan chikitú por kapsèis fásilmente durante e travesia, pues e muchanan ta kore riesgo di hoga. E echo ku tin supstanshanan ilegal i armanan di kandela na bordo ta peligrá e bida di e grupo vulnerabel aki ainda mas.

OM CUR ta atvertí públiko ku trafikashon di menornan di edat ta un infrakshon grave di lèi ku ta wòrdu kastigá severamente.

Ta supliká komunidat pa ta alerta riba e tipo di kriminalidat aki, pa denunsiá kasonan na polis i pa atvertí otro hende di e peligernan ku trafikashon di menornan di edat ta trese kuné, tantu pa e muchanan konserní komo pa sosiedat.

OM Curaçao waarschuwt streng voor kindersmokkel

WILLEMSTAD, Curaçao (7 september 2023) – Het Openbaar Ministerie Curaçao (OM CUR) heeft geconstateerd dat er sprake is van een duidelijke toename van kindersmokkel, met name tussen Venezuela en Curaçao. Dit is aanleiding geweest voor het geven van een strenge waarschuwing aan alle betrokkenen, inclusief ouders en voogden, om zich niet in te laten met deze vorm van misdaad.

De gesmokkelde kinderen zijn tussen de vier en 15 jaar oud en worden vaak op boten gezet waarmee ook drugs en vuurwapens worden vervoerd.

Kindersmokkel via boten vormt een enorm risico voor de kinderen. De kleine vaartuigen kunnen gemakkelijk kapseizen tijdens de overtocht, hetgeen verdrinking tot gevolg kan hebben. Het feit dat tegelijkertijd illegale stoffen en vuurwapens worden vervoerd, brengt het leven van deze kwetsbare groep nog verder in gevaar.

OM CUR wijst het publiek erop dat kindersmokkel een ernstige overtreding van de wet is waar zware straffen op staan. Dergelijke gevallen worden dan ook niet lichtvaardig opgevat.

De gemeenschap wordt opgeroepen om waakzaam te zijn voor dit soort criminaliteit, om gevallen te melden bij de politie, en om anderen te waarschuwen voor het gevaar dat kindersmokkel met zich meebrengt, zowel voor de betrokken kinderen als voor de samenleving.

La Fiscalía de Curazao advierte severamente contra el tráfico de menores

WILLEMSTAD, Curazao (7 de septiembre de 2023) – La Fiscalía de Curazao (OM CUR) ha observado un aumento marcado de tráfico de menores, particularmente entre Venezuela y Curazao. Este hecho ha dado lugar a una severa advertencia de parte de la Fiscalía a todos los implicados, incluyendo los padres y los tutores, para que se desista de la comisión de este tipo de delito.

Los niños traficados varían en edad entre los cuatro y los 15 años, y a menudo son transportados en embarcaciones que también llevan drogas y armas de fuego a bordo.

El tráfico de menores por vía marítima conlleva un riesgo enorme para los niños. Las embarcaciones pequeñas se vuelcan fácilmente en la travesía, lo que conlleva un riesgo de ahogamiento. El hecho que a la vez se transportan sustancias ilegales y armas de fuego pone las vidas de este grupo vulnerable en peligro aún más.

OM CUR le advierte al público que el tráfico de menores es una grave infracción de la ley para la que se impone sanciones severas. Por lo tanto, este tipo de casos se tomará muy en serio.

Se suplica a la comunidad que esté alerta a este tipo de criminalidad, que denuncie los casos a las autoridades y que advierta a los demás del peligro que supone el tráfico de menores , tanto para los niños implicados como para la sociedad.

OM Curacao sternly warns against child smuggling

WILLEMSTAD, Curaçao (September 7, 2023) – The Prosecutor’s Office Curaçao OM CUR has noted a marked increase in child smuggling, particularly between Venezuela and Curaçao, which has prompted a stern warning to all involved, including parents and guardians, to desist from this crime.

Smuggled children are between ages four and 15, and they often travel on boats that also carry drugs and firearms.

Child smuggling via boats poses a tremendous risk to the children. The small vessels easily capsize during the crossing, which may result in drowning. The fact that illegal substances and firearms are carried on board puts the lives of this vulnerable group even further at risk.

OM CUR warns the public that child smuggling is a serious violation of the law, one that carries severe penalties. Therefore, such cases will not be taken lightly.

The community is called upon to be vigilant against this kind of crime, to report instances to the authorities and to warn others of the dangers child smuggling poses to the children involved as well as to society.

