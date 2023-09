Reunion di Konseho Insular den Passangrahan atrobe

Kralendijk – For di e siman akí ta tene reunion di Konseho Insular manera kustumber den edifisio di Passangrahan atrobe. Resientemente a finalisá e trabou grandi di mantenshon den e sala di reunion. Djárason último e promé reunion a tuma lugá; e reunion públiko solèm relashoná ku selebrashon di Dia di Boneiru i 72 aña di eksistensia di Konseho Insular di Boneiru.

Vários miembro di Konseho Insular a tene un diskurso. Temanan manera abolishon di sklabitut i e diskulpa di Kas Real relashoná ku esaki, i tambe fortifikashon di nos identidat boneriano i kolaborashon mutuo a bini dilanti. Koleganan miembro di Konseho Insular di Isla Riba tambe a hasi akto di presensia dia 6 di sèptèmber.

Sistema oudiovisual nobo

For di momentu ku a finalisá e trabou di mantenshon, Passangrahan ta disponé di aparatonan oudiovisual nobo i mas profeshonal ku diferente aktualisashon, entre otro señal di video Full HD, posibilidat pa partisipá riba distansia den forma virtual na e reunionnan i e asina yamá ‘name tags’ ku ta sòru ku di awor en adelante por mira e oradornan riba pantaya ku nan nòmber i nòmber di nan partido. Banda di esaki e sistema nobo ta ofresé vários funshon moderno.

Por ehèmpel personanan ku ta wak via wèpsait (web casting) fásilmente por haña un parti spesífiko bèk pa medio di ‘bullets’ ku ta keda kreá ku kada interakshon durante un reunion. Tin posibilidat tambe pa kompartí un sierto parti di un reunion ku otronan, sin tin mester di wak henter e grabashon bèk. Company Web Casting ta ‘stream’ e reunionnan i naturalmente por sigui wak nan ‘live’ via e diferente plataformanan, entre otro e wèpsait http://www.konsehoinsular.com, e página di YouTube di Konseho Insular (Eilandsraad).

Vergaderingen Eilandsraad weer in Passangrahan

Kralendijk – Sinds deze week worden de Eilandraadsvergaderingen zoals gebruikelijk weer in het Passangrahan-gebouw gehouden. De grote onderhoudswerkzaamheden in de vergaderzaal zijn onlangs afgerond. Afgelopen woensdag vond er de eerste vergadering plaats; de plechtige openbare vergadering in verband met de viering van Dia di Boneiru en het 72-jarige bestaan van de Eilandsraad van Bonaire.

Diverse raadsleden hielden een toespraak. Thema’s als de afschaffing van de slavernij en de daarmee gerelateerde excuses van het Koningshuis, alsook de versterking van de Bonairiaanse identiteit en onderlinge samenwerking passeerden de revue. Collega-raadsleden van de bovenwindse eilanden gaven op 6 september ook acte de présence.

Nieuw audiovisueel systeem

Het Passangrahan beschikt sinds de onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond over nieuw en professioneler audiovisueel apparatuur, met diverse upgrades waaronder Full HD videosignaal, de mogelijkheid om op afstand virtueel deel te nemen aan de vergaderingen en zogeheten ‘name tags’ die ervoor zorgen dat de sprekers voortaan in beeld te zien zijn met hun naam en partijnaam. Daarnaast biedt het nieuwe systeem meerdere moderne features.

Zo kunnen kijkers via de website (web casting) gemakkelijk een specifiek stukje terugvinden door middel van bullets die worden aangemaakt bij iedere interactie tijdens de vergaderingen. Ook is het mogelijkheid om een bepaald stuk met anderen te delen, zonder de hele opname terug te moeten bekijken. De vergaderingen worden gestreamd door Company Web Casting en blijven uiteraard live te volgen via diverse platforms, waaronder de website http://www.konsehoinsular.com, de YouTube-pagina van Konseho Insular (Eilandsraad)

