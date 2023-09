Willemstad, 11 september 2023

IH&TM-studenten van UoC doen onvergetelijke leerervaring op

aan boord van het Celebrity Equinox-cruiseschip

Studenten van het International Hospitality & Tourism Management (IH&TM) programma van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez genoten onlangs van een ervaringsgerichte leerdag aan boord van het Celebrity Equinox-cruiseschip, onderdeel van de Royal Caribbean Group. Deze educatieve sessie, een uitbreiding van de cursus ‘Current Practices in the Airline and Cruise Line Industry’, gaf studenten uit de eerste hand inzicht in de cruiselinesector.

Tijdens de ervaring hadden de studenten contact met het personeel van de verschillende afdelingen, ervaarden ze zowel de keuken als de gevarieerde menu-opties van het schip en observeerden ze de operaties achter de schermen. Het hoogtepunt was het contact met de kapitein en de bemanning van het schip, waardoor de connectie werd gemaakt tussen leren in de klas en de realiteit in de sector.

Pamela Rusch, programmadirecteur van het IH&TM-programma aan de UoC, legt uit dat het IH&TM-programma studenten een uitgebreide opleiding biedt die theoretische kennis combineert met inzichten uit de praktijk om hen voor te bereiden op leiderschapsrollen in de horeca- en toerismesector.

Ze voegde er verder aan toe dat de UoC zich blijft inzetten voor het stimuleren van afgestudeerden die klaar zijn voor de industrie. Deze ervaringrijke leerdag aan boord van Celebrity Equinox zal studenten ongetwijfeld inspireren, terwijl ze zich voorbereiden om bij te dragen aan de toeristische sector.

Docent Janine van Kimmenaede benadrukte de impact van deze praktijkervaring. “De Celebrity Equinox-dag bood inzichten van onschatbare waarde, waardoor het perspectief van onze studenten op gastvrijheid en cruisemanagement werd verrijkt.”

De Celebrity Equinox van de Royal Caribbean Group staat bekend om zijn luxe en onberispelijke service. Deze ervaring werd mogelijk gemaakt door de afdeling Community & Destination Engagement van Royal Caribbean Group en Curaçao Ports Authority.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket