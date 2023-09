Gister kreeg de Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp samen met andere Tweede Kamerleden van 28 scholieren van de Dalton Nicolaasschool uit Doorn een leskoffertje aangeboden, ook wel de ‘Derde Kamer’ genoemd. De ‘Derde Kamer’ is een lespakket dat is bedacht en gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer in samenwerking met ProDemos speciaal voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. In het koffertje zitten materialen en informatie over de Eerste en Tweede Kamer waarmee de scholieren zich in onze democratie kunnen verdiepen en leren hoe ze moeten debatteren.