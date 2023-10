Daño na superfise di Kaya Aruaco

10/10/2023

Kralendijk Bonaire

Na mes momentu ta hasi un apelashon na tur outomobilista i peatonnan den bisindario pa tene kuenta i respetá e barikadanan i bòrchinan di indikashon.

A konstatá daño na e superfisie di Kaya Aruaco. Ounke e entregá ofisial di e proyekto aki no a tuma lugá ainda, a informá e outoridatnan kompetente inmediatamente tokante di e insidente aki.

Direktorado di Planifikashon i Desaroyo den kolaborashon ku e kontratista en kuestion ta bai ehekutá un investigashon pa determiná e kousa di e insidente aki. Konsekuentemente ta bai tuma medidanan nesesario pa asina restourá e daño i lo komuniká tokante di esaki debidamente.

Na mes momentu ta hasi un apelashon na tur outomobilista i peatonnan den bisindario pa tene kuenta i respetá e barikadanan i bòrchinan di indikashon. Ta deskonsehá pa drenta i/òf hasi uso di e tereno aki te na momentu ku e proyekto ser entregá ofisial i ta na disposishon pa públiko. E medidanan aki ta esensial pa prevení mas insidente i alabes garantisá siguridat di tur hende.

Wegbeschadiging ontdekt op Kaya Aruaco

10 okt 2023

Kralendijk Bonaire

Wij vragen alle automobilisten en voetgangers om de afzettingen en waarschuwingsborden te respecteren.

De nieuw aangelegde Kaya Aruaco is beschadigd. Het project op de Kaya Aruaco is nog niet officieel afgerond en opgeleverd. De betrokken partijen zijn meteen ingelicht over de schade aan de weg.

Op dit moment wordt er samen met de Directie Ruimte en Ontwikkeling en de aannemer onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze schade. Na dit onderzoek worden er stappen ondernomen om de schade te herstellen. Wij zullen iedereen informeren over de volgende stappen.

Wij vragen alle automobilisten en voetgangers om de afzettingen en waarschuwingsborden te respecteren. Het is belangrijk om de Kaya Aruaco niet te betreden voordat het project officieel is afgerond en open is voor het publiek. Met deze maatregelen willen we verdere problemen voorkomen en zorgen dat iedereen veilig blijft.

Foto:

Op de foto’s is de schade te zien.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket