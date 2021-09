Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta haña mas i mas notifikashon tokante kriminalidat sibernétiko den Hulanda Karibense / Het Korps Politie Caribisch Nederland krijgt meer meldingen van cybercriminaliteit in het Caribisch Nederland

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta haña mas i mas notifikashon tokante kriminalidat sibernétiko den Hulanda Karibense

E departamentu di reshèrshi di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) tin di haber ku kriminalnan sibernétiko ku ta ataka tantu individual komo negoshi digitalmente i ta kousa daño na nan sistema di kòmpiuter. Vários negoshi i organisashon na Hulanda Karibense den tempu korto a bira víktima di atake sibernétiko di ‘ransomware’*. E ora ei ‘hacker’ nan ta eksigí sèn for di víktima pa kita lòk for di e sistema i pa kita e vírùs. Por distribuí vírùs di kòmpiuter tantu via kòmpiuter komo telefòn mobil durante kua ta infektá òf lòk e sistemanan. Ta preokupante pasobra organisashonnan grandi, importante i vital manera Banko Sentral di Kòrsou i di Sint Maarten tambe (kasi) a bira víktima di esaki.

Entrante aprel 2021 KPCN a lansa un tim sibernétiko spesial ku komo meta pa duna bon sosten e añanan benidero riba tereno di krímen sibernétiko. Pa haña e malechornan tin ora ta resultá di ta difísil pa motibu di posibilidatnan digital mundialmente pa ku e tipo di atakenan aki. Pero sí e tim aki por duna sosten na dunadó di keho i negoshinan den e proseso pa minimalisá desbentaha. E tim sibernétiko di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta úniko den e parti Karibense di Reino i di forma aktivo ta buska kolaborashon ku otro kuerpo, organisashon i partner ku por sostené nos den esaki.

E periodo benidero, banda di e kasonan di reshèrshi ku ta presentá lo kompartí informashon preventivo tambe ku organisashon i individualnan. Aki por pensa riba vários konseho pa hasi sistema di bo kòmpiuter mas seif i pa minimalisá e chèns di bira víktima.

Si bo a bira víktima di atake sibernétiko menshoná ariba, òf posiblemente tabatin di haber ku otro tipo di krímen sibernétiko, tuma kontakto ku e departamentu di ‘Cybercrime’ di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense via number di telefòn 715 8000 òf via meil na cybercrime@politiekpcn.com.

-Ransomware: Kriminal sa di tuma ofer kòmpiuter di kompania na diferente manera. Pensa aki riba entre otro habri un anekso maligno di un mensahe di meil, despues di kua ta tuma e kòmpiuter ofer pa ransomware. Ta te despues di pago di un sierto suma di e ransomware, hopi biaha den valuta kripto, por kita e lòk for di e kòmpiuter bèk.

-‘Cybercrime’ ta un forma di kriminalidat digital kaminda kriminalnan di internèt ta drenta por ehèmpel bo kòmpiuter, telefòn òf un ret kompletu di un organisashon. Serka e tipo di kriminalidat aki ICT ta e meta i e medio. E motibunan di kriminalnan di internèt ta varia, pero e impakto generalmente ta enorme.

Ta eksistí diferente sorto i midí di kriminal sibernétiko òf asina yamá ‘hacker’: di persona te organisashon di aktivista (por ehèmpel grupo di hacker ‘Anonymous’) te ku gruponan mará na estado. En realidat hopi biaha ta trata di personanan òf kolektivistanan ku ta uza internèt pa protestá i pa mobilisá hende òf pa chantagiá òf parsialmente blèkmeil individual òf kompania ku komo meta gana sèn. Tin diferente sorto di krímen sibernétiko ku kua tantu kompania ku individual por haña nan di haber kuné. Algun variante ta: ‘Cyberstalking’, ‘Phishing’, ‘Malware’, ‘Password cracking’, froude di identidat, ‘Ransomware’ i atake di ‘DdoS’.

Het Korps Politie Caribisch Nederland krijgt meer meldingen van cybercriminaliteit in het Caribisch Nederland

De afdeling opsporing van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft te maken met cybercriminelen die zowel particulieren als bedrijven digitaal aanvallen en schade aan hun computersysteem aanrichten. Diverse bedrijven en organisaties in Caribisch Nederland zijn in een korte tijd slachtoffer geworden van cyberaanvallen van ransomware. Hackers eisen dan geld van de slachtoffers om het systeem te ontgrendelen en om het virus te verwijderen. Het is zorgelijk omdat ook grote, belangrijke en vitale organisaties zoals De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten hier (bijna) slachtoffer van zijn geworden.

Vanaf april 2021 heeft het KPCN een speciaal cyberteam opgericht met het doel de komende jaren goede ondersteuning bij cybercriminaliteit te bieden. Het vinden van de daders blijkt vaak lastig vanwege de wereldwijde digitale mogelijkheden voor dit soort aanvallen, maar het team kan aangevers en bedrijven wel ondersteunen in het proces om de nadelen te verkleinen. Het cyberteam van het Korps Politie Caribisch Nederland is uniek in het Caribisch deel van het Koninkrijk en zoekt actief (internationale) samenwerkingen met korpsen, organisaties en partners die ons hierin weer ondersteunen.

De komende periode zal het team naast de zich aanbiedende opsporingszaken ook preventieve informatie delen met organisaties en particulieren. Hier kunt u denken aan diverse adviezen om uw computersystemen veiliger te maken en het kans op slachtofferschap te verkleinen. Mocht u slachtoffer zijn geworden van een van bovengenoemde cyberaanvallen, of mogelijk met andere cyber crime delicten te maken zou hebben gehad, neem dan contact op met de afdeling Cyber Crime van Korps Politie Caribisch Nederland via telefoonnummer 715 8000 of emailadres cybercrime@politiekpcn.com.

– Ransomware: Op diverse manieren weten criminelen de computers van bedrijven over te nemen. Denk hierbij aan onder andere het openen van een kwaadaardige bijlage van een emailbericht, waarna de computer wordt overgenomen voor ransomware. Pas na het betalen van een bepaald bedrag van de ransomware, vaak in cryptovaluta, kan de computer weer ontgrendeld worden.

– Cybercrime is een vorm van digitale criminaliteit waarbij internetcriminelen inbreken op bijvoorbeeld een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie. ICT is bij deze vorm van criminaliteit het doel en het middel. De motieven van internetcriminelen lopen uiteen, maar de impact is over het algemeen enorm.

Cybercriminelen of hackers zijn er in vele soorten en maten: van personen tot organisaties en van activisten (hackersgroep Anonymous bijvoorbeeld) tot staatsgebonden groepen. In werkelijkheid gaat het vaak om personen of collectieven die het internet gebruiken om te protesteren en mensen te mobiliseren of om individuen of bedrijven te chanteren of deels af te persen met het doel geld te verdienen. Er zijn verschillende soorten cybercrime waarmee zowel bedrijven als particulieren te maken kunnen krijgen. Een aantal varianten zijn: Cyberstalking, Phishing, Malware, Password cracking, Identiteitsfraude, Ransomware en DdoS-aanval.

The Dutch Caribbean Police Force is receiving increasing reports relating to cybercrime in the Caribbean Netherlands

The investigation department of the Dutch Caribbean Police Force deals with cybercriminals who digitally attack both individuals and companies and cause damage to their computer system. Various companies and organizations in the Caribbean Netherlands have become victims of cyber attacks by ransomware in a short time. Hackers then demand money from victims to unlock the system and remove the virus. It is worrisome because large, essential, and vital organizations such as the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten have (almost) become victims of this.

As of April 2021, the Dutch Caribbean Police Force has set up a special cyber team to provide good support for cybercrime in the coming years. Finding the perpetrators proves to be a difficult task due to the global digital capabilities for these types of attacks. Still, the team can support declarants and companies in the process to mitigate the disadvantages. The cyber team of the Dutch Caribbean Police Force is unique in the Caribbean part of the Kingdom. It actively seeks (international) collaborations with police forces, organizations, and partners who, in their turn, support us.

In the coming period, the team will also share preventive information with organizations and private individuals in addition to the criminal investigation cases that present themselves. Here you can think of various advice to make your computer systems more secure and to reduce the chance of victimization. If you have become a victim of one of the above-mentioned cyber attacks or have had to deal with other cybercrime offenses, please contact the Cyber Crime department of the Dutch Caribbean Police Force via telephone number 715 8000 or email address cybercrime@politicpcn.com.

– Ransomware: Criminals manage to take over companies’ computers in various ways. This includes opening a malicious attachment of an email message, after which the computer is taken over for ransomware. The computer can be unlocked only after paying a certain amount of ransomware, often in cryptocurrencies.

– Cybercrime is a form of digital crime in which internet criminals break into, for example, a computer, telephone, or the entire network of an organization. ICT is the target and the means in this form of crime. The motives of cybercriminals vary, but the impact is generally enormous.

Cybercriminals or hackers come in many shapes and sizes: from individuals to organizations and from activists (hackers group Anonymous, for example) to state groups. In reality, it is often about individuals or collectives who use the internet to protest and mobilize people or to blackmail or partly extort individuals or companies intending to make money. There are different types of cybercrime that both companies and individuals can face. Some variants are Cyberstalking, Phishing, Malware, Password cracking, Identity Theft, Ransomware, and DDoS attack.

