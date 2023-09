Tweede Kamer

Vandaag ontving Wieke Paulusma namens de Tweede Kamer de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie J.A. (Alfonso) Boekhoudt.

De Gouverneur van Aruba is het hoofd van de Arubaanse regering en vertegenwoordigt in deze functie de Koning. Daarnaast is de Gouverneur vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk. Hiermee is de Gouverneur het symbool van de eenheid van het Koninkrijk op Aruba als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Zij spraken over diverse onderwerpen, zoals de relatie tussen de Tweede Kamer en de Arubaanse politiek.

