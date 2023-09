The Kitchen na ACOYA Curaçao Resort Villas & Spa

awor ta ofresé un ‘Executive Lunch Menu’ tur mèrdia!

WILLEMSTAD: Bo tabata sa ku un ‘lunch break’ ta krusial pa produktividat di kualke empresario òf empleado? Refreská, ahustá bo enfoke, aliviá strès i krea konekshon- ademas di esaki e ta pèrkurá pa bo ta mas kontentu den bo trabou. Klaro, kombiná esaki ku un dushi plato; awor bo ta ‘ready’ p’e último parti di dia!

ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa su restorant The Kitchen lo ta ofresiendo un almuerso ehekutivo, di djaluna pa djabièrnè, entrante 18 di september. Hopi ta esnan ku ya kaba a bishita The Kitchen Restaurant i ta rekonos’é komo un gran faborito pa su desayuno ekstenso estilo bufèt ku ta keda sirbí tur dia di siman entre 7’or pa 10’or di mainta. Entrante 18 di september, lo ofresé e asina yamá ‘Executive Lunch Menu’ tur dia di siman entre 11:30am i 2:30pm. Disfrutá di un menú variá ku ta inkluí aperitivo, plato prinsipal i ‘dessert’- tur esaki teniendo kuenta ku e ‘break’ di ehekutivonan ku lo ta bishitando The Kitchen. Tambe, lo ofresé un ‘salad bar’ pa tur esnan ku ta deseá di mantené e lùnch ‘light’ òf jùist agregá berdura fresku, i lo tin opshonnan vegetariano pa tur ku ta deseá esaki. Pa esnan ku tin reunion, presentashon, òf ‘lunch and learn’ na ofisina mes; no preokupá, tin take-out tambe!

Awor ehekutivo i profeshonalnan tin un sitio nobo pa lùnch, relahá i kòmbersá. The Kitchen ta komprometé na un servisio rápido; e personal ta konsiente ku e profeshonal mester ta bèk na trabou den un lapso di tempu relativamente kòrtiku. Pa mas informashon i reservashon por yama +5999-7882800 òf WhatsApp: T+5999-6618964 .

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket