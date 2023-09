Jonge componiste maakt muziekstuk voor Prinsjesdag

14 september 2023

De Staten-Generaal heeft voor de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag 2023 speciaal een muziekstuk laten maken door de in 1995 geboren Nederlandse componiste Amarante Nat. Het stuk heet Continuous casting en zal worden uitgevoerd door het koperkwintet van het Haagse Residentie Orkest. Nat: “Het muziekstuk is voor wanneer de Koning uit de zaal vertrekt. Dus ik wilde een stuk schrijven wat een samenvattend gevoel heeft, maar tegelijkertijd prettig en mooi is om naar te luisteren.”

Jong talent

Het is nu de derde keer dat speciaal voor Prinsjesdag een jonge componist de kans krijgt een muziekstuk te componeren. Voorzitter van de Eerste Kamer én Voorzitter van de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag, Jan Anthonie Bruijn: “Ik vind het bijzonder dat we sinds enkele jaren telkens een jonge componist vragen via het Residentie Orkest om een stuk te componeren. Zo zie je dat ook voor de jongere generatie een fenomeen als Prinsjesdag inspirerend kan werken. Democratie leeft!”

Amarante Nat studeert compositie bij Martijn Padding en Yannis Kyriakides aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Tevens studeert zij klassiek zang bij Noa Frenkel. Daarvoor studeerde zij bij Willem Jeths and Wim Henderickx aan het Conservatorium van Amsterdam. Haar composities zijn uitgevoerd door het Residentie Orkest, Kluster5, het Adam Quartet en waren te horen op het Gaudeamus Festival, in Tivoli Vredenburg, Het Muziekgebouw aan het IJ, Eye Filmmuseum, op het Opera Forward Festival en in Korzo.

Muziek tijdens Verenigde Vergadering

Naast Continuous casting worden op Prinsjesdag in de Verenigde Vergadering traditiegetrouw Il discorso della corona van Jurriaan Andriessen en de Hymne van de Staten-Generaal van Johan de Meij ten gehore gebracht. Dit laatste stuk werd in 2015 speciaal gecomponeerd ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Staten-Generaal.