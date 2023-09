PrinsjesFotoprijs 2023 uitgereikt

14 september 2023

Fotograaf David van Dam heeft de PrinsjesFotoprijs 2023, de prijs voor de beste politieke foto van het afgelopen parlementaire jaar, gewonnen. Hij deed dat met een foto van Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, tijdens het asielcrisisberaad op het ministerie van Algemene Zaken. De prijs – een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro – werd donderdag in de plenaire zaal van de Eerste Kamer uitgereikt door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn. De PrinsjesFotoprijs werd dit jaar voor de tiende achtereenvolgende maal uitgereikt.

Andere genomineerden voor de PrinsjesFotoprijs waren Bart Maat met een foto van demissionair premier Mark Rutte in een groepsknuffel met VVD-kamerleden, nadat hij zijn vertrek uit de politiek aankondigde en Remko de Waal met een foto van Sjaak van der Tak (LTO) die Villa Ockenburgh verlaat na afloop van een overleg over het landbouwakkoord. In de jury, die onder leiding stond van fotograaf Jan Dirk van der Burg, zaten verder Eerste Kamerlid Farah Karimi en parlementair journalist Anke Truijen.

Naast de PrinsjesFotoprijs reikte de Eerste Kamervoorzitter ook de PrinsjesBoekenprijs 2023 en PrinsjesPodcastprijs 2023 uit. De PrinsjesBoekenprijs ging naar het boek ‘Onze constitutie: De geschreven en ongeschreven regels van het Nederlandse staatsbestel’ van Wim Voermans. De PrinsjesPodcastprijs ging dit jaar naar de podcast ‘Hoe de Groningse gasmissie van Wiebes mislukte’ van NRC Vandaag. Aan beide prijzen is voor de winnaar ook een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro verbonden.

De wedstrijd is onderdeel van het Prinsjesfestival dat elk jaar rondom Prinsjesdag met een groot aantal activiteiten in Den Haag plaatsvindt. Het thema van het festival is dit jaar ‘Met elkaar over twintig jaar – Welke keuzes vraagt dat nu?’.