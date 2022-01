Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

2022 TA E AÑA DI RECUPERACION DI TURISMO

Di un glas bashi di 0% pa un glas mas di mita yen di 72%

Aña 2022 ta e aña den cua nos lo bay mira desaroyonan nobo pa nos pais. E aña, na unda cu ta premira, pa loke ta trata nos turimso, cu nos lo bay yega na e nivel con nos tawata ta prome cu e pandemia. Pa nos turismo, nos ta mira aña 2022 come e aña di recuperacion. Nos a cera aña 2022 cu 1 % menos cu loke a premira. A cera e aña cu 72% di recuperacion mientras cu a premira cu lo cera e aña cu 73% di recuperacion. Esaki ta debi na Omicron y su efecto riba nos turismo.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu ta premira den 2022 nos lo recupera mas ainda cu esey pa asina nos bisa cu satisfaccion cu turismo a recupera completamente den 2022. Banco Central a confirma esaki tambe, segun Prome Minister. Nan ta mira e desaroyo cu ta confirma cu nos ta recupera. Tambe pa loke ta trata crecemento economico, nan ta mira esaki hopi positivo pa pais Aruba.

Prome Minister ta enfatisa esaki despues di a tuma nota cu e lider di oposicion, señor Mike Eman ta scoge pa mira e glas mita bashi. Ilustrando su mes na e dicho ‘E glas ta mita yen of mita bashi?’, Prome Minister a remarca cu manera nos ta interpreta si e glas ta mita yen of mita bashi, nos ta mira tambe e situacion sea positivo of negativo. Ora cu bo ta wak un glas mita bashi, bo ta wak e negativo. Pero si bo ta wak e glas mita yen, bo ta wak e positivo.

Cu e ilustracion aki, Prome Minister a referi e momento cu Covid a dal nos pais, na unda cu nos mester a cera nos fronteranan. Aruba door di esaki a perde tur turismo. E glas cu tawata yen prome cu Covid, a baha full y a keda full bashi. Una bes cu e prome lunanan a pasa y a cuminsa bek, henter Aruba a uni y a traha hunto y hopi duro pa saca nos pais di e pandemia. Especialmente esnan cu ta traha den e sector di turismo, na hotel, restaurant y otro caminda cu ta bin den contact pa sirbi turistanan. Esaki a pone cu poco poco, nos turismo a cuminsa crece.

Sinembargo, Prome Minister ta enfatisa, turismo no a yega ainda na e glas yen manera e tawata ta prome cu e pandemia. Pero si el a yega na mas di mita yen, esta 72% di loke cu e tawata.

“Esaki ta un recuperacion den turismo cu 72%. Mi ta wak esaki hopi positivo y ta hopi gradici na tur esnan cu a logra esaki”, Prome Minister a remarca.

Di otro banda, Prome Minister a indica, lider di oposicion señor Eman si a scoge pa mira e glas mita bashi y esaki ta di lamenta. Señor Eman ta scoge pa insulta y cherche hende riba e veld profesional y den turismo. E ta mira solamente e parti negativo. Mike Eman ta mira cu e glas tawata na 100% y cu a cera e aña cu 28% menos.

“Pero nos tur sa, kico tur e pueblo aki a pasa aden. Ta solamente un hende cu no sa cu tawata tin un pandemia riba e isla aki y riba e mundo aki, por tin un mentalidad negativo asina. Nos a wak turismo na 100% bira te cero y di cero crece bek na 72%. Esaki ta danki na e esfuerso di cada ciudadano di nos pais.

Ora un hende, manera Mike Eman, ta bisa cu di 100% el a bira 28% menos, ta simplemente un hende cu no ta parce cu e ta biba riba e planeta aki of no ta worry riba loke e pueblo aki a pasa aden”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister ta di opinion tambe cu e actitud aki di señor Eman ta un falta grandi di respet contra tur nos profesionalnan, esnan cu ta labora den e sector di turismo, e sector di horeca. Esakinan ta personanan cu a core hopi riesgo, a sacrifica nan mes pa yuda pa turismo lanta bek y logra cu Aruba a cera aña cu un recuperacion di turismo di 72%.

Finalmente Prome Minister ta encurasha cada ciudadano: “No preocupa cu esnan cu kier wak e glas mita bashi, 28% mas bashi. Pasobra esakinan ta hendenan cu solamente ta wak e negativo y problema y reto den cada situacion.

Ban ta positivo y wak cu e glas ta mita yen. Turismo tin un recuperacion di 72%. Nos ta wak oportunidad y solucionnan. Laga nos tin un curason hopi gradici pa tur esnan cu a traha duro pa hiba nos turismo den recuperacion. Ban traha cu e mesun forsa, pa di berdad, manera ta proyecta, 2022 ta e aña di recuperacion di nos turismo”.

