Medidanan di COVID-19 ta konta pa usuario di laman tambe

Wardakosta lo kontrolá abase di reglanan di COVID-19 riba laman

Wardakosta lo bai kontrolá severo riba laman i na nos kostanan. Meta di e kòntròlnan akí ta pa

garantisá ku personanan ta mantené nan mes na e leinan vigente ku Gobièrnu di Kòrsou a

stipulá pa evitá COVID-19 sigui plama riba nos isla. Wardakosta ta informá doñonan di botonan

di plaser, ‘charterboats’, seadoo i piskadónan ku e medidanan dekretá dor di Gobièrnu di

Kòrsou den e Lei Estado di Emergensia ta bálido pa usuarionan di laman tambe.

Abase di e lei aki, no ta permití ningun tipo di aglomerashon òf konsentrashon di persona ni

ningun tipo di evenemento ku boto ku personanan riba laman, na pirnan, na kantu di bich, riba

‘floaties’ òf riba flòtnan. Tur boto por tin unikamente 50% di nan kapasidat máksimo riba dje,

inkluso nan tripulashon i un máksimo di dos boto por mara banda di otro. Por tin solamente

muzik di fondo di manera ku e personanan na bordo por skucha otro sin ku mester hisa bos of

grita. No ta permití bailamentu riba ningun tipo di e embarkashonnan menshona. E reglanan akí

ta konta pa Klein Kòrsou tambe durante di e periodo di krísis di COVID-19.

Wardakosta, Kuerpo Polisial i demas outoridatnan kompetente i enkargá ku mantenshon di òrdu

públiko, lo atendé debidamente kontra tur esnan ku no tene nan mes na e medidanan, ku e fin

pa yuda kontené plamamentu di e vírùs di corona. Nos salú ta den nos nos mes man. Ban

kuida nos mes i kuida otro!

