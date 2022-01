De Kustwacht gaat streng op zee controleren op het naleven van de coronamaatregelen. Het doel van deze controles is om te garanderen dat mensen zich aan de huidige wetten houden die door de Regering van Curaçao zijn vastgesteld om te voorkomen dat COVID-19 zich verder op ons eiland verspreid. De Kustwacht informeert eigenaren van pleziervaartuigen, ‘charterboats’, seadoo’s en vissers, dat de maatregelen afgekondigd door de Regering van Curaçao in de tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie, ook op zee geldig zijn.

Derhalve is geen enkele vorm van samenscholing op zee, samenscholing op pieren, ‘floaties’ en/of vlot op zee toegestaan. Het is verboden evenementen op zee met boten en andere vaartuigen onder welke naam dan ook te organiseren gedurende deze crisis. Deze regels gelden ook voor Klein Curaçao. Alle vaartuigen kunnen slechts 50% van hun maximale capaciteit aan boord hebben, inclusief hun bemanningsleden en een maximum van twee vaartuigen kunnen naast elkaar aanmeren. Slechts achtergrondmuziek is geoorloofd, waardoor de personen aan boord elkaar kunnen horen zonder hun stem te verheffen of te schreeuwen. Op geen enkele van de vermelde vaartuigen is dansen geoorloofd. Deze regels gelden ook voor Klein Curaçao, gedurende de crisisperiode van COVID-19.