Celstraf voor acht keer rijden zonder rijbewijs

Maar liefst acht keer werd een 50-jarige man uit Gelderland betrapt op het rijden met een ongeldig rijbewijs en tijdens een rijontzegging. De rechter legde de verkeersveelpleger hiervoor vanmorgen 10 maanden celstraf op, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Van de zes inbeslaggenomen voertuigen werden er vijf verbeurd verklaard.

De man verloor zijn rijbewijs in 2019 nadat de politie hem had betrapt op het rijden onder invloed. De hardleerse man bleef echter rijden. Tussen mei 2022 en juni 2023 werd de man acht keer betrapt. De man kocht nieuwe voertuigen nadat de politie ze in beslag nam. De rechter besloot dat een voertuig die hij leende van een kennis teruggegeven wordt. De voertuigen, auto’s, een bromfiets en een snorfiets, die hij zelf op zijn naam had staan zijn door de rechter verbeurd verklaard.

De politierechter in Arnhem boog zich vanmorgen over in totaal 18 verkeersmisdrijven van de recidivist. Door acht keer op deze manier deel te nemen aan het verkeer, pleegde de verdachte tegelijkertijd meerdere strafbare feiten. Omdat zijn rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, van rechtswege ongeldig is geworden én omdat de rechter de rijbevoegdheid had ontzegd. Ondanks dat de man op drie verschillende manieren te horen had gekregen dat hij niet mocht rijden, stapte hij steeds weer in of op een voertuig. De officier van justitie van Parket CVOM weerlegde de verweren van de man, die onder andere aangaf op de oprit te rijden en niet op de weg, en dat hij dacht dat hij van het CBR wel op een snorfiets mocht rijden.

‘Rijden met ongeldig rijbewijs is een misdrijf. Dat dat acht keer is geconstateerd is hem zeer kwalijk te nemen. Het is niet zo dat de politie hem in de gaten hield, dat kon ook niet omdat meneer telkens van auto wisselde.’

De eis van het Openbaar Ministerie werd overgenomen door de politierechter. De man kreeg vijf maanden onvoorwaardelijke celstraf voor de misdrijven én een maand cel vanwege eerder voorwaardelijk opgelegde straffen. Vijf maanden celstraf hangt hem boven het hoofd als hij de komende drie jaar opnieuw wordt betrapt.

