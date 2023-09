Tien verdachten voor de rechter in ontvoeringszaak

In de rechtbank op Schiphol begint maandag 18 september het proces tegen tien mannen die worden verdacht van ontvoering. Het Openbaar Ministerie houdt hen verantwoordelijk voor wederrechtelijke vrijheidsberoving in vereniging op 5 augustus 2021 in Cruquius. Het OM gaat ervan uit dat de ontvoerde man niet het beoogde slachtoffer was.

Rode bestelbus

Een 56-jarige man wordt omstreeks 18.00 uur op donderdag 5 augustus 2021 door twee voertuigen klemgereden op de Spaarneweg in Cruquius. Er stappen meerdere personen uit, die de bestuurder met geweld dwingen in een rode bestelbus te stappen. Getuigen alarmeren direct de politie. Het slachtoffer, zo blijkt later, wordt op dat moment naar een locatie in Gouda gebracht.

De politie verricht diezelfde avond meerdere aanhoudingen. Getuigen zien een groep mannen kentekenplaten verwisselen en telefoons stukgooien op het Koekoeksplein in Gouda. Rond 19.30 uur worden zes verdachten aangehouden. Het slachtoffer is op dat moment nog spoorloos. Hij wordt in de nacht van 10 op 11 augustus vrijgelaten in Delft, waar hij gewond wordt aangetroffen in een woonwijk. De ontvoerders hebben hem dan zo’n zes dagen vastgehouden. Het OM gaat er op basis van het onderzoek vanuit dat hij niet het beoogde slachtoffer was.

Tien verdachten

Het OM verdenkt in totaal tien mannen van betrokkenheid bij de ontvoering. Het gaat om een man van 35 jaar uit Dordrecht, een man van 27 jaar uit Delft, een man van 33 jaar uit Zwijndrecht, een man van 44 jaar uit Brussel en zes mannen tussen de 24 en 44 jaar uit Rotterdam. Van zeven verdachten is de voorlopige hechtenis geschorst. Een achtste verdachte is nog voortvluchtig.

De behandeling van de zaak begint maandag om 09.00 uur in het Justitieel Complex Schiphol. Op vrijdag 22 september spreekt het OM zijn strafeis uit.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket