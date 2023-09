GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT KORPSCHEF NATIONALE POLITIE OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op maandag 11 september 2023 heeft de korpschef van de Nationale Politie dhr. Henk van Essen, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout. Dhr. van Essen werd vergezeld door dhr. Frank Paauw, korpschef politie Amsterdam/portefeuillehouder Caribisch gebied van de Nationale Politie, dhr. Vincent Vleesenbeek, hoofd afdeling Internationale samenwerking en dhr. Marius Noort, strategisch adviseur Caribisch gebied. Daarbij is onder meer gesproken over recente ontwikkelingen in de samenwerking op het gebied van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Op de foto: Dhr Frank Paauw, dhr Henk van Essen en de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout.

