Notisia di polis di djabièrnè 15 di sèptèmber te ku djaluna 18 di sèptèmber 2023

A bai ku dos skuter despues di fevermentu

Riba djadumingu 17 di sèptèmber, alrededor di 6 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante fevermentu na Kaya Aruaco. Na yegada di patruya, a mira un hòmber riba un skuter koriendo den direkshon di Kaya Leeuwaarden. Na momentu ku el a mira polis, el a lora i bai bèk den direkshon di Nort’i Saliña. Polis a sigui kore i bai su tras. E sospechoso a kore bai para banda di un otro hòmber riba un skuter. E agentenan a kuminsá ku un investigashon na e sitio i a konfirmá ku ámbos shofùr tabata enbolbí den e ponementu di ‘fever’. Na momentu ku a pidi e hòmbernan pa identifiká nan mes, solamente unu por a kumpli ku e petishon. E otro shofùr no tabatin un plachi di number riba su skuter. En konekshon ku e infrakshon nan menshoná, a bai ku ámbos skuter warda di polis.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Alrededor di 9.45 or di mainta riba djadumingu 17 di sèptèmber a para un skuter riba Kaya Nikiboko Sùit. E shofùr no por a mustra dokumentunan di e skuter i e number di chásis tabata vago. El a haña un prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido i a konfiská e skuter pa mas investigashon.

Riba djasabra 16 di sèptèmber a duna dos shofùr ku tabata enbolbí den aksidente, un prosèsferbal. E promé shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Oro. El a haña un prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido. E di dos shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Korona. El a haña un prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido i sin reibeweis bálido.

Riba djasabra 16 di sèptèmber, alrededor di 6.20 or di atardi, a para un skuter riba Kaya Pos di Amor. E shofùr tabata manehá sin un hèlm bistí. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e skuter tabatin un plachi di number falsifiká. A konfiská e plachi di number i e shofùr a haña un prosèsferbal pa manehá sin un hèlm bistí.

Ademas a duna tres (3) prosèsferbal pa manehá sin reibeweis bálido, un (1) prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido, un (1) prosèsferbal pa manehá sin faha di seguridat bistí i un (1) prosèsferbal pa stashoná robes.

Bringamentu ta kondusí na detenshon

Alrededor di 10 or di anochi riba djasabra 16 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu na un establesimentu di horka situá na Kaya Nikiboko Nort. Un agente polisial na sivil a purba tene e situashon bou di kòntròl te na momentu ku patruya a yega na e sitio. Na yegada di e patruya a detené ámbos sospechoso pa maltrato. Ta trata di e hòmber di inisial J.M.O.R. di 61 aña di edat i un hòmber di inisial J.R.C.C. di 54 aña di edat.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan di mainta riba djasabra 16 di sèptèmber a tene un kòntròl di tráfiko plania riba Kaya Papa Cornes. Durante e kòntròl a para i kontrolá un total di shete (7) shofùr i a duna kuater (4) prosèsferbal.

A duna prosèsferbal pa e siguiente violashonnan:

3x pa manehá sin faha di seguridat bistí

1x pa lus di direkshon (richtingaanwijzer)

KPCN ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Ladronisia for di outo

Riba djasabra 16 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná riba un sitio di stashoná outo riba Kaya Soeur Bartola. Entre 3 or di atardi i 11.40 or di anochi riba djabièrnè 15 di sèptèmber, deskonosínan a habri e vehíkulo probablemente ku un yabi falsifiká i a bai ku diferente bien. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djasabra 16 di sèptèmber a para un outo riba Kaya Gilberto F. Croes. E shofùr a pasa dal ku su spil di outo, den spil di un vehíkulo polisial riba Kaya Hermandad i a sigui kore. Na momentu ku a par’é i aserk’é pa atendé kuné riba su komportashon, por a konstatá ku e hòmber tabata papia ku lenga pisá, su aliento tabata hole alkohòl, e tabatin wowo kòrá i e no por a para riba su pianan. A detené e hòmber di inisial S.M.v.E di 24 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. A hib’é warda di polis pa un análisis di rosea i a konsekuensia di e resultado a konfiská su reibeweis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 15 september tot en met maandag 18 september 2023

Twee scooters in bewaring genomen na feveren

Op zondag 17 september, rond 18:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding van feveren op Kaya Aruaco. Toen de patrouille arriveerde, zagen ze een man op een scooter richting Kaya Leeuwarden. Op het moment dat de bestuurder de politie zag, keerde hij terug richting Nort Saliña en de politie ging achter hem aan. Toen de verdachte tot stilstand kwam naast een andere man op een scooter, stelde de politie ter plaatse een onderzoek in en kon vaststellen dat zowel hij als de persoon naast hem betrokken waren bij feveren. Op het moment dat hen werd gevraagd om zich te identificeren, kon alleen één van ze aan deze vordering voldoen. De andere bestuurder had geen kentekenplaat op zijn scooter. Naar aanleiding van alle overtredingen, zijn beide scooters ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Rond 09:45 uur op zondag 17 september is een scooter gestopt op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder kon geen enkele document van de scooter tonen en het chassisnummer was onduidelijk. De bestuurder werd bekeurd voor het rijden zonder verzekering en de scooter was in beslag genomen voor verder onderzoek.

Op zaterdag 16 september zijn twee bestuurders bekeurd die betrokken waren in een ongeluk. De eerste was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Oro en is bekeurd voor het rijden zonder verzekering. De tweede bestuurder was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Korona en is bekeurd voor het rijden zonder verzekering en zonder een geldig rijbewijs.

Op zaterdag 16 september, rond 18:20 uur, is een scooter gestopt op de Kaya Pos di Amor. De bestuurder reed zonder een helm op. Bij nader controle bleek dat de scooter een valse kentekenplaat op had. De kentekenplaat werd in beslag genomen en de bestuurder werd bekeurd voor het rijden zonder helm.

Bovendien zijn drie (3) bekeuringen uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs, één (1) voor het rijden zonder verzekering, één (1) voor het rijden zonder autogordel en één voor het fout parkeren.

Vechtpartij leidt tot aanhoudingen

Rond 22:00 uur op zaterdag 16 september, kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de Kaya Nikiboko Noord. Een politieagent aanwezig in burgerkleding probeerde de situatie onder controle te houden tot dat de patrouille arriveerde. Toen de patrouille arriveerde, zijn beide verdachten voor mishandeling aangehouden. Het betreft een 61-jarige man met initialen J.M.O.R. en een 54-jarige man met initialen J.R.C.C.

Geplande verkeerscontrole

In de ochtenduren op zaterdag 16 september werd een geplande verkeerscontrole gehouden op de Kaya Papa Cornes. Tijdens de controle werden in totaal zeven (7) voertuigen gestopt en gecontroleerd. Er werden vier (4) bekeuringen uitgeschreven.

De bekeuringen waren voor de volgende:

3x voor het rijden zonder autogordel

1x voor richtingaanwijzer

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Diefstal vanuit auto

Op zaterdag 16 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die geparkeerd stond op de Kaya Soeur Bartola. Tussen 15:00 en 23:40 uur op vrijdag 15 september hebben onbekenden vermoedelijk met een valse sleutel de auto opengemaakt en verschillende goederen meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op zaterdag 16 september is een auto gestopt op de Kaya Gilberto F. Croes. De bestuurder reed op de Kaya Hermandad en sloeg met zijn linkerbuitenspiegel de linkerbuitenspiegel van een politie dienstvoertuig en reed door. Op het moment dat hij gestopt werd en benaderd voor zijn gedag, heeft de politie waargenomen dat de man met een dubbele tong sprak, zijn adem naar alcohol rook, hij had bloed doorlopende ogen en dat hij onvast ter been was. De 24-jarige man met initialen S.M.v.E werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse en naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

