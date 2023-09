Building Depot kasi kla pa habri porta na Boneiru (PAP/NL)

Roderick Lucia: Nos ta kontentu di bira siudadano korporativo

Building Depot kasi kla pa habri porta na Boneiru

Trahando ku alma i kurason pa habri pronto!

KRALENDIJK: Hopi t’esnan ku ya kaba a pasa atmirá e mahestuoso edifisio di Building Depot na Kaya Industria. E pregunta; ki dia e ta habri porfin? ta resoná den tur skina, esei t’e entusiasmo ku Boneiru tin pa apertura di su Building Depot. Roderick Lucia no ta deskonosí na Boneiru, ya ku hopi boneriano ku bishita Kòrsou tin ku hasi un stòp na Building Depot promé ku subi avion- frekuentemente ta mira Roderick den Building Depot ta yuda kliente, tene reunion òf bebe un kòfi na e café. E ta un propietario ku amor i konosementu di henter su establesimentu. E kantidat grandi di boneriano ku ta bishita Building Depot na Kòrsou, òf ku ta hasi pedido na Kòrsou pa nan kas òf empresa mes tabata inspirashon pa establesé Building Depot na Boneiru.

Ya e bunita edifisio kolor shinishi, ta kla i ta asentuá Kaya Industria, faltando solamente logo riba e bòrchi na su fachada prinsipal. Building Depot ta masha kontentu di bira siudadano korporativo di Boneiru i ta sigur di por kontribuí grandemente na ekonomia di e isla.

Un edifisio di 4,000 meter kuadra na Kaya Industria

“Pueblo boneriano meresé un Building Depot; artíkulonan di kalidat na preisnan kompetitivo ku ta den perfekto harmonia ku presupuesto di kualke hogar òf empresa. Na Boneiru lo tin un store-manager, Wesley Duijzer, e lo okupá su mes di e maneho i mi tin pleno konfiansa ku nos klientenan na Boneiru lo sa di dun’e e mesun aseptashon. Nos tim na Boneiru ta gran parti lokal; nan a bin ta traha duru pa yena e edifisio di aproksimadamente 4,000 meter kuadra. Ta masha kos nos tin prepará pa Boneiru, ” asina Roderick ta komentá. E sonrisa riba su kara ta bisa hopi. “Ta mi soño pa Boneiru, e isla aki ta masha dushi, i e boneriano ta masha bon hende. Esei ta promé kos ku mi ta deseá pa reflehá den Building Depot- un bon vibrashon, un personal amabel, produktonan di kalidat haltu i naturalmente preisnan ku ta kompetí den merkado.”

Departamentonan amplio i artíkulonan varia

Building Depot próksimamente lo ofresé tur e markanan ku ya ta bon konosí na Kòrsou, i lo kubri mas di 4,000 meter kuadra ku un surtido variá di merkansia desplegá den un departamento di kushina, hogar- tur loke mester pa kas- sala, kamber i mas- tambe un amplio skohensia den e departamento ‘outdoor living’ i tambe lo asesorá klientenan ku benta por mayor di material pa konstrukshon. “Nos ke sigui krese na Boneiru, Building Depot tei pa keda i poko poko nos lo sinti kiko mas e kliente boneriano ta deseá. Ta p’esei mes, nos ke pidi e propio kliente, bisa nos libremente si ta deseá algu mas den nos surtido. Klaro, nos lo tin e popular fòlder i nos kampañanan ku tin asina tantu éksito.” Pa awòki, ta invitá komunidat di Boneiru pa sigui Building Depot riba su retnan sosial i keda pendiente pa e gran apertura!

Roderick Lucia: We zijn blij zakelijke burgers te worden

Building Depot bijna gereed om deuren te openen op Bonaire

Met hart en ziel gewerkt aan spoedige opening!

KRALENDIJK: Velen hebben het majestueuze gebouw van Building Depot aan de Kaya Industria al gespot en vragen zich nu enthousiast af wanneer de deuren open gaan. Roderick Lucia is niet onbekend met Bonaire; veel Bonairianen die Curaçao bezoeken, brengen immers ook een bezoek aan Building Depot voordat zij op het vliegtuig terug stappen en zien Roderick dan klanten helpen, in een vergadering of een kopje koffie drinken in het café. Hij is een eigenaar met liefde en kennis van zijn hele winkel.

Het mooie grijze gebouw dat de Kaya Industria doet opleven, mist alleen nog het logo op het bord bij de hoofdingang. Building Depot is bijzonder blij zakelijk burger te worden van Bonaire en is er zeker van een grote bijdrage te kunnen leveren aan de economie van het eiland.

Een gebouw van 4.000 vierkante meter aan de Kaya Industria

“De Bonairiaanse bevolking verdient een Building Depot; artikelen van goede kwaliteit tegen goede prijzen die in perfecte harmonie zijn met het budget van ieder huishouden of bedrijf. Op Bonaire zal storemanager Wesley Duijzer zich bezig houden met het beleid en ik heb er alle vertrouwen in dat onze klanten op Bonaire hem op dezelfde manier zullen accepteren. Ons team op Bonaire is grotendeels lokaal; ze hebben hard gewerkt om het gebouw van circa 4.000 vierkante meter te vullen. We hebben heel veel moois voor Bonaire”, aldus Roderick. De glimlach die over zijn gezicht trekt, zegt alles. “Het is mijn droom voor Bonaire, het is een heerlijk eiland en Bonairianen zijn hele goede mensen. Dat is het eerste wat ik terug zou willen zien in Building Depot: een goede sfeer, vriendelijk personeel, kwalitatief hoogwaardige producten en uiteraard mooie prijzen.”

Uitgebreide afdelingen en gevarieerde producten

Binnenkort zal Building Depot alle merken die reeds bekend zijn op Curaçao ook op Bonaire aanbieden en zal de ruim 4.000 vierkante meter gevuld zijn met een gevarieerd assortiment van producten voor keuken, huis – alles wat nodig is in huis in bijvoorbeeld de woonkamer, slaapkamers en meer – outdoor living en constructiemateriaal. “We willen door blijven groeien op Bonaire; Building Depot gaat niet weg en langzaam maar zeker zullen we aanvoelen wat de Bonairiaanse klant nog meer wenst. Daarom vragen we de klanten om het aan te geven als ze iets terug willen zien in ons assortiment. En uiteraard zullen we ook op Bonaire de populaire folder en succesvolle campagnes hebben.” De Bonairiaanse gemeenschap wordt uitgenodigd Building Depot op social media te volgen en zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die leiden tot de grote opening!

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket