Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER DI ARUBA TA DUNA UN SPLICACION DI RAFT Y NEGOSACION CU HULANDA

Den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba Raft y negosacion cu Hulanda. Un tema cu ta hopi actual pa motibo cu na Oktober 2023 e debe cu pais Aruba a presta for di Hulanda di AWG. 916 miyon ta vence y sea nos mester paga of refinancia.

HULANDA TA DISPUESTO PA REFINANCIA

Prome Minister a indica cu Hulanda ta dispuesto pa refinancia mescos cu si Aruba lo mester a bay busca e fiansa riba mercado internacional y a pone e oferta esey pa (1) un periodo di 20 aña, (2) na interes di 6-8%, probablemente 6.5%. Pero den e oferta aki, riba e placa aki, Hulanda mes ta paga 3% pa e fiansa, y ta fia nos e na 6%, pues nan ta gana 3% riba e fiansa aki. Si e fiansa ta pa 20 aña, nan lo gana mas di 300 miyon florin di nos pagadonan di impuesto. Esaki, Prome Minister a remarca, no ta ayudo segun nos statuut. Ayudo segun statuut ta pa baha e interes. Hulanda den e caso aki lo gana hopi placa riba nos.

CONDICION

Hulanda a indica cu e ta dispuesto pa baha e interes te na 3.2%, pero cu como condicion pa kita e supervision financiero for di man di pais Aruba, Gobierno di Aruba y Parlamento y traspasa esaki pa Reino, den un rijkswet, e RAft. Esaki ta asina na Sint Maarten y Corsou for di aña 2010. Den varios ocacion, Gobierno di Aruba a splica Hulanda cu no tin confiansa cu un rijkswet lo funciona pa Aruba. Un Rijkswet lo kibra e economia di Aruba y lo stroba crecemento di nos pais. Nos por compara e crecemento di Aruba cu esun di Corsou y St Maarten cu desde 2010 tin e Rijkswet, por mira e diferencia. Ademas, Corsou y St Maarten a haya dispensacion di nan debe ora nan a haya e rijkswet, siendo cu pa Aruba awor Hulanda kier un rijkswet pero no kier duna ningun dispensacion pa loke ta trata debe di Covid.

ARUBA SURPLUS Y TA PAGANDO DEBE

Aruba ta un pais autonomo, y nos a demostra cu prueba cu e supervision manera e ta awor, den man di Aruba, ta funciona. Aruba ta e unico pais den Reino cu tin surplus, y ta pagando debe. Nos debe nacional ya a baha di 96.6% na 2022, pa 88.3% comienso di e aña aki, y lo sigui baha pa 82% otro aña. E meta ta pa na 2031 e ta na 70%. “Nos no kier pa e desaroyo aki kibra pasobra si nos economia kibra, nos no lo genera surplus y lo no por page debe bek”, Prome Minister a remarca.

EVALUACION DI ALGEMENE REKENKAMER DI HULANDA

Prome Minister a menciona un otro argumento cu ta Algemene rekenkamer di Hulanda cu a evalua e funcionamento di e rijkswet similar na Corsou y Sint Maarten y a conclui cu e rijkswet ey ta stroba desaroyo socio-economico di e paisnan. Y a urgi Hulanda pa evalua e funcionamento di Raft. Esey a pone tambe cu Hulanda a dicidi cu lo mester evalua e rijkswet su funcionamento. E evaluacion aki no a tuma luga ainda. Aruba a pidi tambe pa evalua e LAft y CAft na Aruba. Esaki tampoco a tuma luga ainda. Despues cu e evaluacion aki tuma luga, Aruba lo dicidi tambe den cua direccion lo sigui cu supervision financiero.

“E condicion aki pa baha e interes na 5.1% pa e siguiente dos añanan, y si despues nos duna nan e rijkswet nan lo bahe na 3.2%. Esaki ta un condicion cu Gobierno tawata tin hopi problema cu ne y no por a acepta. Sinembargo pa necesidad nos mester a acepta esaki na fin di aña 2020 y despues atrobe na aña 2021”, Prome Minister a indica.

