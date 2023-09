2022, aña di transformashon di SOAB

Willemstad- Resientemente, Stichting Overheids Accountant Bureau (SOAB) a entregá nan relato anual 2022 na minister di Finansa, sr. Javier Silvania. Ku entrega di e relato anual, ku e tema “Transformashon”, SOAB ta konfirmá nan deber di kumplimentu responsabel den kuadro di bon gobernashon i maneho korporativo adekuá.

SOAB, e akountent di gobièrnu enkargá ku kòntròl i konseho pa gobièrnu i institutonan gubernamental, ta komprondé e importansia di responsabilisá na e mandatarionan eligí. E relato anual 2022, banda di ta kontené informashon finansiero, tambe ta duna un resúmen di algun tarea importante ku durante e último aña a keda ehekutá. Ademas SOAB ta duna kuenta i rason tokante ehekushon di e maneho di personal i garantia riba nan kalidat organisatorio.

Ku e tema di e relato anual 2022 “Transformashon”, SOAB ta asertá e prosesonan di kambio ku ta tumando lugá den nan organisashon. E kambio mas sobresaliente tabata e mudansa físiko pa un edifisio nobo i modèrno na Kòrsou ku ta kumpli ku eksigensianan di e empleadó i doño di trabou modèrno, sostené pa inovashonnan ku ta fasilitá trabou. E forma di traha hibrido a sigui

haña e struktura adekuá durante 2022 ku a keda fortifiká den e maneho di SOAB.

Mes momentu e direkshon stratègiko nobo na SOAB, unda e mentalidat pa kresementu kontinuo i desaroyo (‘continuous growth & development’) di kada profeshonal a prevalesé i a sigurá ku e

proseso di transformashon a kontinuá durante e aña 2022, eksitosamente.

Transformashon ta referí na prosesonan di kambio profundo i duradero, partikularmente kambionan sostenibel dirigí riba e transformashon fundamental i struktural di

pensamentu i komportashon di tantu gruponan, komo individuonan.

Ku entrega di e relato anual na minister Silvania pa medio di e direktornan di SOAB, Raymond Faneyte i Renata Sandriman, kompañá pa Annemarie v/den Horst, presidente temporal di Hunta di Supervishon, SOAB ta enfatisá transparensia, bon gobernashon i desaroyonan kontinuo pa kambio i mehoransa di su servisionan na bienestar di maneho finansiero di gobièrnunan di Kòrsou i Sint Maarten i tambe tur otro kliente.

Ta SOAB su empeño pa mediante stándart di kalidat, norma i balor ku ta traha kuné, sigui traha riba inovashon, mehoransa i kambio den e organisashon pa mantené i optimalisá konfiansa di e siudadano relashoná ku transparensia i maneho responsabel di fondonan públiko.

2022, het jaar van transformatie SOAB

Willemstad—Onlangs heeft Stichting Overheids Accountant Bureau (SOAB) hun jaarverslag 2022 aan de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania aangeboden. Met de aanbieding van het jaarverslag, met als thema “Transformatie”, vervult de stichting haar verplichting in het kader van good governance en behoorlijk bestuur.

SOAB, de overheidsaccountants belast met controle en advies aangaande de overheid en overheid gelieerde entiteiten, begrijpt het belang van het afleggen van verantwoording aan de gekozen ambtsdragers. Het jaarverslag 2022, bevat naast de financiële gegevens ook een overzicht van een aantal belangrijke opdrachten die zijn uitgevoerd gedurende het afgelopen jaar. Tevens wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde personeelsbeleid en de kwaliteit- waarborging binnen de organisatie.

Met het thema van het jaarverslag 2022, “Transformatie”, zet SOAB de toon bij de veranderings-processen die in de organisatie gaande zijn. Het meest zichtbare hiervan was de fysieke verhuizing naar een nieuw en modern pand op Curaçao dat voldoet aan de eisen van de moderne werknemer en werkgever en de innovaties die het werken ondersteunen. Het hybride werken is in 2022 verder gestructureerd en geborgd middels beleid. Evenwel de nieuwe strategische richting van de organisatie waar de groei mentaliteit (‘continuous growth & development’) van elke professional die deel uitmaakt van SOAB, zorgde ervoor dat het transformatieproces in het jaar 2022 werd voortgezet.

Transformatie duidt diepgaande en duurzame veranderingsprocessen, in het bijzonder een fundamentele en structurele omzetting van denken en gedrag van groepen en individuen. Met de aanbieding van het jaarverslag aan minister Silvania door de directeuren van SOAB Raymond

Faneyte en Renata Sandriman, alsook de tijdelijke voorzitter van de Raad van Toezicht van SOAB, Anne Marie v/der Horst, benadrukt SOAB transparantie, deugdelijkheid van bestuur en voortdurende verandering en verbetering van haar diensten ten behoeve van het financieel beheer van de overheden van Curaçao en Sint Maarten en alle overige klanten.

Het is het streven van SOAB om vanwege de kwaliteitsstandaarden, normen en waarden waarmee gewerkt wordt, voort te bouwen op vernieuwing, verbetering en verandering in de organisatie om het vertrouwen van de burger, aangaande transparantie en verantwoordelijk beheer van overheidsmiddelen, te optimaliseren.

