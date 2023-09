6 en 8 jaar cel geëist voor wapenarsenaal in schuur Alphen aan de Rijn

Tegen drie mannen die een wapenarsenaal beheerden voor de georganiseerde misdaad zijn celstraffen van 6 tot 8 jaar geëist. Zij staan terecht in de zaak 26Woltz die deze maand wordt behandeld in de rechtbank Overijssel. De zware wapens lagen in een schuurtje in Alphen aan de Rijn, midden in een woonwijk.

Het is geen alledaagse vondst die de landelijke recherche in maart 2022 doet. In een schuurtje in een woonwijk in Alphen aan de Rijn treffen zij een enorm wapenarsenaal aan. De politie telt 16 pistolen, 6 revolvers, 8 geweren, 15 automatische vuurwapens, een wapenonderdeel, 6 geluidsdempers en een richtvizier. De wapens zitten verpakt in tassen en zakken. Er zitten vier raketwerpers tussen; raketwerpers die bedoeld zijn als wapen tegen gepantserde voertuigen. En er ligt munitie, veel munitie, maar liefst 4825 kogelpatronen. De vondst is geen toevalstreffer. Foto’s van een aantal van deze wapens waren eerder bij verdachten aangetroffen, en het spoor leidt uiteindelijk naar Alphen.

26Woltz

Bij een doorzoeking in het kader van een ander onderzoek in oktober 2021 worden in een woning in Den Haag een vuurwapen en diverse telefoons aangetroffen. Het onderzoek leidt naar een groep mannen die ervan worden verdacht te hebben gefungeerd als makelaar en/of uitvoerders van zware criminaliteit. Deze groep staat in de omvangrijke zaak 26Woltz terecht. Het eerste deel betreft een groep Poolse mannen, tegen wie het OM eerder deze maand celstraffen tot zeven jaar eiste. Ook staan een aantal mannen terecht die verdacht worden van een mislukte liquidatie op de Dominicaanse republiek. De inhoudelijke behandeling van hun zaak volgt later.

Drie verdachten

Vandaag, donderdag 21 september 2023, gaat het om de personen achter de wapenstash in Alphen. Bij een van hen vindt in februari 2022 een doorzoeking plaats. Het gaat om een 46-jarige man die in Alphen aan de Rijn bij zijn moeder woont. In de woning werden geen wapens aangetroffen. Wel ligt er in de slaapkamer van de verdachte een Google Pixel telefoon, met daarop dezelfde foto’s van wapens die eerder al bij een andere verdachte waren aangetroffen. Opvallend: de foto’s lijken genomen te zijn in deze woning, met dezelfde tegels en plinten. Zelfs de slippers die de moeder van de verdachte draagt zijn te herkennen op de foto’s.

Wapens met DNA-sporen

De woning zou gebruikt worden om wapens over te dragen, maar ze werden er niet bewaard. Die plek blijkt zich vlakbij in de woonwijk te bevinden. De 30-jarige huurder van de schuur wordt na de wapenvondst aangehouden. Hij verklaart dat hij zijn schuur had uitgeleend en niet wist wat er in lag. Verder heeft hij zich op zijn zwijgrecht beroepen.

Een derde verdachte, een 24-jarige man uit Eindhoven, is in beeld gekomen nadat zijn DNA-profiel overeen bleek te komen met een aantal DNA-sporen op de wapens, een patroonhouder en op de rits van een tas waarin drie automatische wapens werden aangetroffen. Hij claimt dat dat komt omdat hij eerder in 2019 een wapen heeft gekocht, maar die verklaring is volgens het OM niet plausibel.

Link met Marengo-verdachten

DNA-sporen op de wapens wijzen erop dat zware criminelen zich in Alphen aan de Rijn van wapens voorzagen. Op een van de aangetroffen wapens blijken DNA-sporen te zitten die overeenkomen met de DNA-profielen van twee verdachten uit onderzoek 26Marengo. Op dat wapen werd ook een DNA-spoor aangetroffen dat overeenkomt met de broer van Marengo-verdachte R. Taghi. Deze broer is in Marokko veroordeeld voor de moord op de zoon van een Marokkaanse rechter in 2017.

Aanslag op Peter R. de Vries

Er lijkt ook een link te zijn met de moordaanslag in juli 2021 op Peter R. de Vries. In het schuurtje lagen zeven omgebouwde alarmpistolen van het merk Zoraki. Deze pistolen komen in zeer grote mate overeen met het wapen dat gebruikt is bij de moord op de misdaadverslaggever. Uit het onderzoek is gebleken dat een van de verdachten van de aanslag een dag voor de schietpartij in Alphen aan de Rijn was.

Zwijgende verdachten

Hoewel de verdachten zwijgen, staat voor justitie vast dat zij de wapenstash in Alphen aan de Rijn beheerden, midden in een woonwijk. De officieren van justitie vinden dat ze daarmee een grote bijdrage hebben geleverd aan de georganiseerde criminaliteit. Tegen de oudste verdachte en de eigenaar van de schuur is 8 jaar geëist. De 24-jarige man, wiens DNA op de wapens zit, moet als het aan het OM ligt 6 jaar de cel in.

