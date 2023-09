Afscheid Kamerlid Leonie Vestering

26 september 2023

De Tweede Kamer nam op 26 september afscheid van Leonie Vestering, die twee jaar Kamerlid was voor de Partij voor de Dieren.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp benadrukte de scherpzinnigheid waarmee het vertrekkende Kamerlid zaken aanpakte. “De rode draad in je politieke carriere is gericht op een beter leven voor dieren. Je maakte het de bewindspersonen niet makkelijk en had altijd een scherp antwoord of treffende interruptie paraat”, aldus Bergkamp in haar afscheidsspeech.

Voorvechter dierenrechten

Leonie Vestering heeft zich onder andere ingezet voor de aanpassing van de Wet Dieren. Deze is zodanig aangepast dat dieren meer wettelijke bescherming krijgen. Na haar vertrek zal ze zich blijven bezighouden met dierenwelzijn, zo schreef ze in haar afscheidsbrief aan de Kamervoorzitter.

